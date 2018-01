Dialogue du processus électoral : pouvoir et l’opposition se donnent encore rendez-vous jeudi prochain

Ferloo.com- A peine entamée, la réunion du dialogue politique convoquée ce mardi, par le facilitateur S. E Seydou Nourou Bâ, l’opposition et la majorité étalent leur divergence sur la question du parrainage. Ils se sont donné rendez-vous jeudi prochain.

La question du parrainage, celle du bulletin unique et celle du montant de la caution ont constitué les facteurs de blocage entre le pouvoir et l’opposition et les partis non alignés. En effet, la majorité présidentielle veut maintenir le système de parrainage lors de la prochaine élection présidentielle, propose une augmentation du montant de la cause pour éviter le pléthore de candidats. Le camp du pouvoir a également rejette la confection d’un bulletin unique.

Ce que ne veulent pas entendre les partis de l’opposition et les non alignés. Ces derniers estiment que « dès qu’on opte pour le système de parrainage, les partis politiques n’auront plus de sens au Sénégal ». Du coup le facilitateur S.E Seydou Nourou Bâ se trouve dans une sorte d’impasse.

C’est ainsi qu’à l’initiative de l’opposition et des non-alignés le rencontre est reportée à Jeune prochain.