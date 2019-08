Deux  morts à Rebeuss : Assane Dioma Ndiaye plaide pour une «une enquête sérieuse, objective et Indépendante”

Les décès par électrocution de Cheikh Ndiaye et Babacar Mané à la prison de Rebeuss mérite une attention particulière. Tel est l’avis du président de la Ligue sénégalaise des droits de l’homme (LSDH).

Interpelé par dakaractu sur la question, Me Assane Dioma Ndiaye de dire qu'il est « impératif qu'une enquête sérieuse, objective et indépendante soit ouverte ». Avant de rappeler : « Nous avions prévenu. Depuis des années nous attirons l'attention de l'Etat du Sénégal sur les conditions de détention des populations carcérales qui étaient désastreuses et qui étaient sources de violation grave des droits humains. Peut-être qu'on ne pensait pas à un incident de cette nature. Et même les derniers témoignages de ceux qui ont séjourné à Reubeuss font état d'un surpeuplement intenable. On nous dit même que les détenus ont des problèmes musculaires de par les positions au niveau des chambres où ils n'arrivent pas à étaler leurs jambes ce qui cause des problèmes de circulation du sang. Donc vous vous imaginez, dans ces conditions s'il y a un incident quelconque qui crée la panique ou la psychose, il y a forcément des risques énormes qui pèsent sur la vie de ces personnes privées de liberté… »