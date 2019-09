Désignation du chef de l’opposition, selon Idy, Sonko, Khalifa, Issa Sall… Les différentes positions

C’est une évidence évidente de dire que la fracture est grandiose au sein de l’opposition, et pour cause. Selon les infos de SourceA, au sujet de la désignation du chef de l’opposition, il y a, présentement, mille et une positions.

Car, si Khalifa Sall et Ousmane Sonko préconisent que le statut de l’opposition soit tranché, au lendemain de la Présidentielle de 2024, le Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) d’Issa Sall arrache l’os aux plus mordants et estime être le premier Parti de l’opposition, si l’on se réfère à ses trois députés obtenus, sous sa propre bannière, aux élections législatives de 2017. Ce que Rewmi et le Pds n’entendent pas de cette oreille. Finalement, c’est la Conférence des leaders qui devra se pencher sur cette question, dans les prochains jours. (Actusen)