Oustaz Cheikh Oumar Diagne et 16 autres membres du Collectif Non à la franc-maçonnerie et à l’homosexualité, viennent d’être arrêtés. Ils avaient initié une marche non autorisée pour manifester contre la tenue de la rencontre des Francs-maçons, prévue en début de ce mois au Sénégal…

Source : Dakaractu.com