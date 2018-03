Dégâts collatéraux de la condamnation de Khalifa Sall : Barthélémy Dias arrêté et placé en garde à vue

Ferloo.com- Réagissant à la condamnation de Khalifa Sall, le maire de Sicap Sacré Cœur- Mermoz, Barthélémy Dias a tenu des propos désobligeants à l’endroit de la justice sénégalaise sur les ondes de la RFM. Suffisant pour le procureur de s’auto saisir avant de procéder à son arrestation devant les locaux de Dakar actu et à son placement en garde à vue. (Regardez ci-dessous le film de l’arrestation de Bathélémy Dias

Au sortir de l’enregistrement d’une émission à Dakar actu, Barthélémy Dias est arrêté par des hommes encagoulés sortis des voitures banalisées. “Barthélémy Dias était dans nos locaux pour enregistrer une émission. A sa sortie, il a trouvé des voitures banalisées déjà garées non loin de la rédaction. Dès qu’il a franchi la porte deux hommes munis d’un papier, certainement, une convocation, l’ont invité en aparté. Et après quelques minutes de discussion, six autres hommes encagoulés sont sortis des voitures banalisées pour procéder à son arrestation ainsi que Demba Diagne qui filmait l’arrestation de Barthélémy Dias et le Directeur de publication du site qui s’opposait à l’arrestation de Demba Diagne. De même le chauffeur de Dakar actu qui filmait avec son téléphone portable”, raconte un journaliste de Dakar actu.

L’on apprend que les journalistes ont été libérés quelques heures après. Cela n’a pas empêché le Secrétaire général du syndicat des journalistes, Ibrahima Khalilou Ndiaye de réagir en condamnant cette arrestation des journalistes dans leur rédaction considérée comme un sanctuaire qui doit être respecté comme une église ou comme une mosquée. Il estime que “Barthélémy Dias pouvait être arrêté ailleurs loin d’une rédaction”.