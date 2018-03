Déclaration pour un plan sécurité pour le l’émergence

Suite à l’accident D’HELICOPTERE survenu le mercredi 14 MARS 2018 et qui couté la vie à 09 de nos compatriotes, amis parents et alliés, le NOUVEL Présente ses condoléances attristées au peuple sénégalais dans son ensemble qui est touché par ce drame. Prompt rétablissement au blessés, et surtout plus jamais ça.

Ce nouveau drame AU DELA de la foi qui nous permet de surmonter la douleur devant ces vies trop tôt arrachés à l’affection des leurs pour le NOUVEL ORDRE nous rappel à notre principal préoccupation à savoir la sécurité la discipline et l’ordre dans notre pays qui se veut tendre vers l’émergence.

Malgré la détermination et le volontarisme du PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE tant que les responsables à divers niveaux ne seront pas à la hauteur des missions et tâches à eux confiées, l’émergence ne sera pas pour 2015. Il nous est difficile d’imaginer une émergence dans un pays ou par la volonté d’un chef d’entreprise du gardiennage la justice se plie et refuse de faire appliquer la loi nous voulons parler de la SAGAM condamnée le 15 FEVRIER 2017 à organiser des élections de délégués du personnel ce qu’elle refuse ce qui fait que depuis 11 ans cette entreprise qui compte 3600 travailleurs n’a pas de délégué du personnel.

Comment imaginer une émergence si nous voyons encore sur nos routes des véhicules de transport en commun comme les « cars rapides » et les « N’diaga N’diaye » jusqu’à présent nous n’avons jamais un se présenter au niveau du centre de visites techniques ou encore moins vue ou entendu quelqu’un les y avoir aperçus. Comment penser arriver à une émergence avec des malades mentaux et des dizaines de milliers d’enfants errant dans les rues de nos villes et villages. Comment comprendre que nous acceptions de concevoir des cités sans mettre en place un système d’assainissement. Il faut que nous sachions que l’émergence entraîner obligatoirement avec le modernisme des outils infrastructures matériels produits qui vont concourir à l’amélioration de la vie des citoyens, à une élévation des connaissances, des techniques, concepts et exigences en terme de sécurité.

Nous devons rappeler que les accidents de Sénégalair, du Fokker de l’Armée DE L’air n’a pas permis aux sénégalais de savoir les responsabilités des uns et des autres dans ces drames, et espérons que toute la lumière sera faite et surtout rendu publique dans le cas de l’hélicoptère Mi 17. Il nous est quand difficile de constater qu’en dehors de l’avion de Sénégalair, depuis le JOOLA ces accidents se sont passés alors que l’armée est impliquée dans ces accidents (Joola, Fokker 27 MI17).

Pour rappel, avant l’accident de l’avion de Sénégalair, un de nos valeureux camarades travaillant dans cette compagnie avait alerté des dysfonctionnements constatés dans cette compagnie jusqu’à ce que cette compagnie soit clouée au sol. Malheureusement elle reprendra du service avec la conséquence tragique que nous avons connu et nous avons au vu de ces faits le devoir de lancer un appel au remplacement de la POINTE DE SANGOMAR qui est arrivé en bout de vie qui est revenu en septembre dernier après deux de révision pour renforcer la flotte de l’armée de l’air pour le transport de nos troupes en missions extérieures. En homme avisé et intelligent et surtout bien informé, le PRSIDENT WADE après l’avoir fait révisé avait fini par acheté un autre avion. Nous ne comprenons pas pourquoi si un avion ne peut transporter le chef de l’Etat en toute sécurité, pourquoi le pourrait-il pour d’autres citoyens.

Il faut se poser des questions, pour savoir pourquoi le contingent qui a fini son mandat depuis le mois de Décembre 2017 ne peut rentrer au SENEGAL si cet avion reversé à l’ARMEE, qui vole pour le SENEGAL depuis 42 ans est encore en capacité de voler en toute sécurité.

D’Autre part le SENEGAL sera de plus en plus attractif et suscitera de plus en plus de convoitise et d’appétit avec l’exploitation des ressources d’hydrocarbures. IL est nécessaire que dès à présent nous puissions en plus des métiers du pétrole former des citoyens aptes à gérer la sécurité des futures plateformes pétrolières et gazières qui ne sauraient souffrir d’aucun laxisme.

De manière général, nous revenons à la charge pour dire que les autorités militaires et paramilitaires doivent prendre leurs responsabilités et prérogatives pour améliorer la l’offre de sécurité publique par une présence plus remarquée de jour comme de nuit surtout avec l’apport des ASP qui font un travail remarquable qu’il est possible d’améliorer. IL N’est PAS NORMAL QUE l’on traverse de nuit toute la ville de DAKAR SANS RENCONTRER UN SEUL POLICIER OU GENDARME. Nous ne voyons pas pourquoi on ne voit de gendarmes que le long de la route des ALMADIES qui semblent, ON NE SAIT PAS POURQUOI, avoir plus besoin de disposer de la sécurité publique alors qu’ils ont les moyens de se procurer de la sécurité privée ce qui n’est pas le cas des banlieusards et autres résidents des quartiers populaires. Plus que jamais la réorganisation de nos forces de défense et de sécurité est une nécessité. Pour rappel depuis 07 ans LA SYRIE est plongée dans une guerre civile. N’Eût été la puissance de son ARMEE le régime du PRESIDENT BACHAR aurait disparu depuis longtemps.

IL est temps qu’un plan de sécurisation de nos villes et villages basé sur une capacité opérationnelle d’occupation rationnelle efficace et efficiente du terrain pour répondre aux exigence de sécurité que va nécessiter la marche ers un SENEGAL VERITABLEMENT EMERGEANT .

Le Secrétaire général, Jean Léopold Guèye