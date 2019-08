Déclaration du Secrétariat exécutif national de l’APR suite au décès du Ministre d’Etat Amath Dansokho

Ce 23 Août 2019, les ailes sombres de la mort ont frappé et endeuillé notre grand peuple. Avec la disparition du Ministre d’Etat, Amath DANSOKHO, c’est un pan de notre histoire nationale qui disparaît.

De cet illustre fils du Sénégal, notre mémoire collective retiendra la figure aboutie d’un homme qui a dédié sa vie aux Grandes Causes, aux Valeurs Supérieures, notamment celles portant sur l’exigence de promouvoir la justice sociale, le progrès et l’épanouissement des peuples du monde. C’est cet élan empreint d’humanisme et de générosité, qui préposait Amath à l’adhésion aux Thèses du Communisme axées sur la nécessité historique de réconcilier l’Homme avec lui – même, au travers d’une société égalitaire et garante d’une libération de Tous, des multiples contraintes de la vie.

Très tôt impliqué dans les luttes contre le colonialisme, Amath fit partie des premiers jeunes légionnaires du PAI (Parti Africain de l’Indépendance), fondé en 1957. Depuis lors, le nom d’Amath DANSOKHO est associé aux combats contre le colonialisme, les dérives de l’Etat post – colonial et aux révoltes sociales qui ont ébranlé notre pays, du début des Années 60 aux Années 80.

Stratège et tacticien hors – pair, Amath DANSOKHO, a su s’émanciper des pièges du Sectarisme politique et idéologique, en posant la problématique de l’accès et de l’exercice du pouvoir, en termes d’ouverture et de constructions d’alliances qui dépassent les frontières d’un seul Parti. Déjà, le PAI voyait la Révolution et l’avenir de nos pays, dans un cadre africain unifié. Nourri à cette sève politique, Amath aura été au cœur de toutes les grandes tentatives d’unification et de regroupements des forces d’Opposition aux différents pouvoirs qui se sont succédé au Sénégal depuis 1960. Sous sa direction, exceptionnelle fut la participation du seul PIT (une transmutation organisationnelle de l’essentiel du PAI historique ayant résisté aux pouvoirs de l’époque) à des Elections nationales !

Patriote incomparable, Amath a pu se gausser des clivages politico – idéologiques, pour, au nom des intérêts supérieurs du Sénégal, observer des « trêves politiques » avec ses adversaires et accepter des compromis institutionnels et politiques (entrées dans des Gouvernements). « Révolutionnaire fondamental », sincère et pugnace, bagarreur à souhait, Amath était un grand tribun capable de faire se soulever les foules. Plus que cela encore, le bouillant Amath DANSOKHO était un Fédérateur hors – normes, doté d’un exceptionnel flair politique. Il fut, avec Moustapha NIASS, l’un des premiers grands Leaders politiques à favoriser l’entrée de Macky Sall et de l’APR dans le Bennoo Siggil Senegaal, précurseur de l’actuel Bennoo Bokk Yaakaar, en Janvier 2009. Depuis lors, Amath fit l’unanimité dans ces 02 Coalitions dont il fut l’âme, jusqu’à ce que la maladie lui imposa son retrait de la vie politique active. Certainement, l’Histoire retiendra, de toutes les Alliances qu’il a nouées au cours de sa longue carrière politique, que ce fut avec Macky Sall, qu’il a le plus durablement cheminé, notamment dans le cadre d’une gestion concertée du pouvoir.

C’est cet homme de grande valeur, aux qualités humaines remarquables, que le Sénégal, son Sénégal pour lequel il s’est tant battu, vient de perdre. Mais, Amath DANSOKHO fait partie de la race des Hommes qui ne partent que pour mieux rester. Car, son nom est écrit en lettres d’or dans la grande Histoire du Sénégal.

Dakar, le 23 août 2019

Le Porte Parole National Adjoint Abdou MBOW