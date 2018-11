Déclaration de presse de Khouthia… attendue demain, mardi 06 Novembre

Ferloo.com Très connu dans le paysage médiatique KOUTHIA est aujourd’hui l’un des personnages les plus suivis et les plus convoités des sénégalais et de la diaspora. Ses programmes ne passent jamais inaperçus et sont aimés de tout le monde.

KOUTHIA et toute son équipe convient à la déclaration de presse prévue ce Mardi 06 Novembre 2018.

Selon le communiqué reçu à Ferloo.com, la grandeur de la déclaration que va faire KOUTHIA nécessite une large diffusion dans toutes les organes de presse, en ce sens, nous vous avons choisi pour prendre part à cette déclaration de presse.