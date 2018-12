Déclaration : blocages et paradoxes sociaux qui freinent l’émergence en AFRIQUE

Le Nouvel ordre se fait le devoir de partager des réflexions sur notre marche vers le progrès qui est la mission du gouvernement qui s’y atèle autant que faire se peut. Cette mission comme nous l’avons dit ainsi que d’autres voix encore plus autorisées a permis de faire des progrès par rapport à la situation d’avant l’arrivée du président SALL à la magistrature suprême. D’Importants efforts ont été faits et qui profitent aujourd’hui à des populations sénégalaises de plus en plus conscient des enjeux de développement qui se posent à notre pays.

Dans cette marche vers le progrès nos pays africains et particulièrement ceux de l’UEMOA se doivent de prendre à bras le corps et de façon courageuse et résolu certaines décisions pour plus d’ordre de discipline et de cohérence dans nos modes de vie.

Il existe dans nos sociétés des usages ou des permissivités qui vont empêcher qu’on leu veuille ou non l’efficacité et l’efficience attendu de nos politiques de développement.

De notre point de vue il est un domaine qui nous semble primordial pour accompagner le développement qui nous semble négligé à savoir la CULTURE qui n’a rien à voir avec le simple folklore ou l’expression artistique qui ne sont que des manifestations d’un infime part de la CULTURE qui est le fondement de notre être qui conditionne notre façon de penser et donc notre façon de vivre. Lorsque nous regardons un peu dans le passé nos ancêtres avaient une de façon général une volonté de puissance de l’ETAT qui faisait que nous avons de grands empire du Ghana, Sonrai ou du Mali. Aujourd’hui nos ETATS sont caractérisés par une, mentalité d’assistés qui déteint sur la mentalité des populations qui devienne des assistés de l’ETAT et qui attendent tout de cet ETAT dont le principal rôle devrait être d’organiser d’encadrer les initiatives de développement. Malheureusement nos ETATS en sont aujourd’hui à devoir se contenter d’action de modernisation, qui nous rendent de plus en plus dépendants.

Il est vrai que dans le court terme les populations peuvent trouver leur compte dans cette amélioration des conditions de vie qui se fait pour une partie de la population. Armés DE LA CULTURE DE CONQUERANTS de dominants et de volonté de PUISSANCE positive de nos anciens Rois, nous refuserions le franc CFA qui ne permettra jamais le développement de nos ETATS, car il nous faut de plus en plus d’industries, car aucun pays ne s’est jamais développé sans une base industrielle solide, nourrie de productions issues des résultats d’innovations, de recherches qui seront inspirées de notre Culture. Il n’existe pas non plus de pays qui se soit développé avec une monnaie appartenant à un autre pays, car il faut le savoir le franc CFA appartient à la France au vu du décret 45-0136 du 25 DECEMBRE 1945 et qui dispose de deux administrateurs au niveau des banques centrales B.C.E.A.O B.E.A.C et Banque Centrale des Comores. La privation de devises suffisantes gardées en France nous empêche de pouvoir acheter le matériel industriel nécessaire dont nous avons besoin pour au fur et à mesure nous émanciper de la dépendance extérieure. Nous pensons d’ailleurs qu’il nous faut réfléchir à repenser certains paradigmes pour que la culture au sens général puisse être intégrée à l’éducation nationale et à la formation professionnelle pour impacter sur les générations à venir qui vont prendre la relève.

Une autre source de blocage de notre volonté d’émergence est l’incapacité que nous avons dans nos pays à maintenir une culture de discipline, d’ordre et de persévérance dans l’effort et dans le long terme. Là aussi, le manque de confiance des populations en leur possibilité, la volonté de plus avoir, pour paraître, la peur du manque fait de beaucoup d’africains des êtres craintifs et dociles devant l’injustice, instaurant plus d’égoïsme et par conséquent de pertes de valeurs humaines d’honneur et de dignité. Sinon comment comment comprendre au SENEGAL par exemple que certains soit disant parmi les élites entraînant d’autres sénégalais moins au fait de la réalité des faits ou par simple esprit partisan veuillent, coûte que coûte pour des raisons politiciennes imposer au peuple sénégalais au moment ou tout le monde se plaint de recul de valeurs, les candidatures à la présidentielle de personnalités condamnées par la justice de façon claire et nette. On peut comprendre par là dans ces conditions que malgré l’existence de CENTRES DE VISITES TECHNIQUES pour automobiles, personne à notre connaissance n’a encore jamais vu de « CARS RAPIDES OU DE NDIAGA NDIAYE » se présenter à ces obligations au moment ou nous venons juste de célébrer la journée dédiée au accidentés de la route et que plus de 500 personnes décèdent sur les routes au SENEGAL.

Cela signifie tout simplement que nous avons parmi nos élites qui doivent opérationnaliser la volonté et les décisions politiques un besoin de plus de rigueur pour que les populations puissent ressentir sur le terrain les efforts entrepris pour le mieux être des populations.

L’Autre situation qui nous semble préjudiciable à nos efforts de développement est la domination du secteur informel dans le tissu socio économique africain qui là aussi une, manifestation d’un, manque d’ambition et de volonté de puissance. L’Informel se caractérise par une forme de débrouillardise, d’égoïsme et de repli sur soi, qui nous fait tourner en rond, transformant nos pays en grand magasin et nos populations en un vaste marché de consommateurs de produits étrangers. Dans le secteur formel très peu développé, les travailleurs sont le plus souvent dans des situations de précarité ne vivant que de dettes jusqu’à leur retraite, les obligeant à s’activer dans des activités parallèles commerciales pour s’en sortir au grand dam de l’efficacité dans leur travail formel. Il serait temps de réfléchir à des protections sociales plus efficaces pour disposer de travailleurs plus engagés et épanouis par exemple en faisant participer les travailleurs aux bénéfices des entreprises et des infrastructures que les ouvriers contribuent à bâtir.

QUE DIEU BENISSE LE SENEGAL

Le SECRETAIRE GENERAL

JEAN LEOPOLD GUEYE