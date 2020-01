Débat sur le 3ème mandat de Macky Sall : Aminata Touré évite le syndrome Sory Kaba

La présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré a respecté la ligne directrice de l’Alliance pour la République (Apr) telle qu’indiquée par le patron de ladite formation politique et président de la République sur le débat d’un éventuel troisième mandat. On a beau relancer le sujet, sur les ondes de la Rfm, Aminata Touré reste dans la défensive, se contentant de dire que «le chef de l’Etat a déjà tranché la sur question ».

« Chat échaudé craint l’eau froide», serait-on tenté de dire avec les réponses quasi identiques des tenants du pouvoir, particulièrement des militants de l’Apr sur la question d’un troisième mandat de Macky Sall, depuis le limogeage de Sory Kaba et de Moustapha Diakhaté. Le sujet devient du coup tabou chez les Apéristes et leurs alliés de Benno Bokk Yaakaar. Personne ne veut fâcher le patron de l’Apr, chef de l’Etat. Comme c’était le cas, hier, de la présidente du CESE, Aminata Touré qui, interrogée sur le troisième mandat du président de la République, s’est contentée de laisser entendre: «Le président de la République a dit ce qu’il a à dire sur ce sujet. Il a déjà tranché. Je comprends pourquoi il se fâche. Je trouve même indécent ce débat alors qu’il vient d’être élu. Il a donné sa position le 31 décembre dernier ; entretemps il veut travailler pour la satisfaction des préoccupations des Sénégalais et faire avancer ce pays vers l’émergence ». Aminata Touré de regretter qu’au « Sénégal, la politique prend trop de temps qui a comme conséquence d’occuper l’opinion. Il faut respecter le timing ».

A propos de ses propres ambitions politiques qu’on lui prête de vouloir succéder le président Macky Sall, Aminata Touré diffère sa réponse jusqu’à la date échue. « Vous connaîtrez ma réponse au moment venu. Pour l’instant, il est trop tôt d’en parler », répond-t-elle ainsi laconiquement. Tout comme son retour au gouvernement. «Je suis satisfaite du travail que je mène au niveau du Conseil économique, social et environnemental ».

Par ailleurs, elle trouve intéressant l’avènement de l’Eco pour remplacer le Fcfa en ce sens que cette décision des chefs d’Etat de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) constitue une réponse aux pourfendeurs du Fcfa. «Je ne vois qu’une perspective heureuse. Cependant, la monnaie n’est qu’un instrument d’une politique économique. Il faut un bon cadrage macroéconomique, compter sur nos propres ressources, une allocation raisonnable des ressources, et leur distribution équitable entres citoyens et bonne gouvernance économique», a-t-elle indiqué.

La présidente du CESE s’est également réjouie du lancement du cleaning day lancé ce samedi par le président de la République. Tout en espérant que la culture de la propreté s’inscrira dans nos comportements. Après avoir salué la création de la Brigade chargée de la propreté, Aminata Touré suggère une campagne de sensibilisation auprès de nos concitoyens. «Il faut beaucoup parler à nos concitoyens et sensibiliser, surtout, les jeunes qui vont être de grands contributeurs de la propreté » a-t-elle proposé.

Aussi, elle a jugé la loi criminalisant le viol et la pédophilie d’une mesure « avant-gardiste » à travers le monde et espère que cette loi inspirera d’autres pays africains. « Maintenant, a-t-elle soutenu, le défi reste dans la mise en œuvre. Les femmes constituent une majorité, il faut un cadre juridique dissuasif contre les phénomènes de viol et de pédophilie ».