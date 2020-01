Deal Macky Sall- Idy Seck : Le ver de la suspicion n’est-il pas déjà dans le fruit du dialogue national ?

“La politique n’est pas là pour faire le bonheur des hommes. Elle est là pour combattre le malheur et elle seule, à l’échelle d’un pays ou du monde, peut le faire efficacement”, disait André Comte-Sponville. Le capitalisme est-il moral ? Mais quand des accords secrets politiques sont scellés sur le dos des citoyens par ceux qui nous gouvernent et ceux qui prétendent nous diriger, il y a des raisons de s’inquiéter sur notre avenir. En tout cas, si les révélations de notre confrère Cheikh Yérim Seck sur le deal entre le Président Macky Sall et l’opposant Idrissa Seck sur la future présidentielle sont avérées, l’on peut affirmer sans risque de se tromper que le ver de la suspicion est déjà dans le fruit du dialogue national.

« J’ai une majorité politique, une majorité parlementaire et une majorité sociale. Donc, je pouvais gouverner seul, mais j’ai convoqué le dialogue national pour avoir un consensus sur des questions d’intérêt national », avait déclaré le président Macky Sall lors d’une conférence de presse après son adresse à la Nation le 31 décembre dernier. Mais, avec ces révélations d’un deal sur un projet politique entre Macky Sall et Idrissa, la suspicion va augmenter au niveau du dialogue national dont le président de ses Assises Famara Ibrahima Sagna vient tout juste d’être installé.

En tout cas certains commencent déjà à avoir des doutes quant à l’opportunité d’un dialogue national qui n’est rien d’autre qu’une couverture à un deal politique. Moustapha Diakhaté est l’un d’eux qui, dans un post, a souligné que le dialogue national est « un stratagème pour couvrir un deal politique ». «Si les propos de Cheikh Yérim Seck selon lesquels le Président Macky Sall accorde des largesses financières à Idrissa Seck, qu’ils se sont parlé et sont tombés d’accord, sont exacts, les Sénégalais peuvent légitimement considérer que le dialogue national est une trouvaille pour couvrir un deal politique et non pour faire avancer leur pays», a-t-il affirmé. Ainsi, demande-t-il des réponses claires à cette révélation. «Compte-tenu de la gravité de la révélation, les parties incriminées doivent apporter des réponses précises pour édifier le peuple sénégalais sur les tenants et aboutissants de cette affaire ».

Alors que le débat sur un éventuel troisième mandat est loin de connaître son épilogue, voilà que cette révélation vient amplifier la crise politico-sociale. Et bonjour la polémique à moins que …