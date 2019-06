DDD : L’Union des travailleurs réclament 108 millions de FCfa à la Direction générale

Précisant que la boîte a deux terrains, dont un à Thiaroye et un autre plus coté, sis à Ouakam, ils dénoncent “la gestion nébuleuse de la direction relativement aux montants de cette vente”.A les en croire , “avec l’argent du terrain vendu, la Direction avait promis d’acheter des bus pour renouveler le parc automobile. Mais ils ont constaté que le patron de l’entreprise, Me Moussa Diop a utilisé l’argent pour l’achat de véhicules neufs à ses amis et proches travailleurs de la boîte”.

Joint par la Rfm, Me Moussa Diop a promis de réagir sur la sortie de l’Union des travailleurs dans les prochains jours.