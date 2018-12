Dans la perspective de l’élection de 2019, le Conseil constitutionnel lance son site web

« Le site www.conseilconstitutionnel.sn sera une source d’information officielle, viable et facilement accessible », a expliqué M. Sakho, lors de la cérémonie de lancement du site, en présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall.

« Ceux qui le souhaitent y trouveront, dans un langage clair et simple, une réponse à l’ensemble des questions qu’ils pourraient se poser sur le fonctionnement, les attributions et les décisions rendues par le Conseil constitutionnel en toute matière et à toute époque. Dans la perspective de l’élection présidentielle de février 2019, le Conseil constitutionnel a jugé nécessaire de mettre l’accent sur la communication, dans l’objectif de faire comprendre sa mission, mais, surtout, de faciliter l’accès aux informations qu’il produit et diffuse« , a-t-il renchéri.

« La juridiction chargée de proclamer les résultats de l’élection présidentielle du 24 février prochain doit se doter de cet outil, d’autant plus que « notre Constitution a élevé à la dignité de liberté fondamentale le droit à l’information », soutient M. Sakho

Le ministre de la Justice Ismaila Madior Fall présent à la cérémonie du lancement de ce portail web, a salué cette initiative du Conseil constitutionnel.

« Il arrive des moments où le Conseil se déclare incompétent, et que les gens se demandent pourquoi (…). Cette perception du Conseil résulte de l’ignorance ou de l’insuffisante connaissance que |certains] ont » de cette institution », a dit M. Fall.

Le lancement du site web de la juridiction était réclamé depuis longtemps, a-t-il rappelé, assurant que « le Conseil constitutionnel dispose [maintenant] d’un instrument de communication extraordinaire avec l’opinion publique ».

Source : APS