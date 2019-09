Dalifort : un pipeline endommagé par une grue prend feu…

Un violent incendie s’est déclaré ce matin entre 8 h et 9 heures vers le quartier de Dalifort. Selon les informations reçues, l’incendie est occasionné suite à une intervention des ouvriers du TER avec une tronçonneuse pour sectionner les barres de fers dans un bassin de rétention.

Et ce sont les remontées d’hydrocarbures provoquées par d’anciennes fuites étanches qui ont provoqué ces réactions au moindre contact avec le feu. Le préfet de Pikine, la police, gendarmerie, les Sapeurs-pompiers et les techniciens de la Société africaine de raffinage étaient sur place. Le feu est déjà maitrisé. Et le préfet a sorti un arrêté interdisant toute activité avant la décision de la SAR. L’on apprend, d’ailleurs que, la SAR va rendre public un communiqué pour donner plus de détails.