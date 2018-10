DAF fût un grand  Homme ! Par Cheikh Sidiya DIOP

Le 24 août 2018 fût arraché à notre affection, mon père Feu Amadou Sall DIOP connu sous le sobriquet de DAF, né le 25 mars 1943 à Thiès. Ce grand Homme s’était toujours distingué par sa perspicacité, sa discrétion et son silence.

Le Sénégal et l’Afrique ont perdu un valeureux et digne fils appelé Amadou Sall DIOP dit DAF, auguste et emblématique. Surtout que cet homme a formé une bonne partie de l’élite sénégalaise et de l’intelligentsia africaine. Il totalise presque quarante-cinq(45) années ou plus de bons et loyaux services rendus à notre système éducatif, français et africain. DAF mérité et a mérité toutes les distinctions parce qu’il était un modèle de rectitude, d’intégrité et de dévouement.

Enseignant, Chercheur exceptionnel, il a marqué d’une façon indélébile le système éducatif grâce à ses expériences nationales comme internationales couronnées de succès au Sénégal, en France et aux îles Comores. Feu Amadou Sall DIOP a été un grand commis de l’État et un brillant cadre de l’éducation nationale. Feu Amadou Sall DIOP fût un enseignant exemplaire se distinguant par ses qualités intrinsèques qui définissent le modèle atypique d’un bon professeur de par ses vertus et sa déontologie.

Son parcours scolaire fût salutaire et sans faute: l’École Urbaine des Garçons de Thiès, le Lycée Malick Sy de Thiès, le Lycée Van Vollenhoven de Dakar, l’Université de Dakar et enfin l’Université de Bordeaux. Elève puis étudiant, il a obtenu toutes les distinctions : Prix d’honneur, Prix d’excellence, Lauréat du prix de Mathématiques du Concours général (Première et Terminale), meilleur étudiant de la Faculté des Sciences et Techniques.

Son expérience professionnelle fût riche et longue: Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Dakar, Lycée Charles De Gaulle de Saint Louis, l’École Normale William Ponty de Sébikotane, Lycée Malick Sy de Thiès, Lycée Polyvalent d’État François Magendie de Bordeaux, Lycée Victor Louis de Talence, Lycée Blaise Diagne de Dakar 1976 puis 1987, lycée Saïd Mohamed Check de Moroni, Ecole normale régionale Demba Diop de Mbour reformée en Lycée Demba Diop de Mbour dont il fut le premier Proviseur, Lycée Sénégalais de Banjul, Lycée Waldiodio Ndiaye de Kaolack, Lycée Lamine Gueye de Dakar et enfin l’École Normale Supérieure de Dakar d’où il prendra sa retraite. Et, la liste est longue et non exhaustive puisque le privé a plusieurs fois fait appel à ses compétences : le Cours Sainte Mairie de Hann, le Collège Sacré Cœur, le Collège Sainte Jeanne d’arc, le Collège Jean de la Fontaine, le Cours Privé Madiéye Sall, l’Institut Supérieur de Management, l’école Franco-arabe, les Pédagogues etc. L’illustre Amadou Sall DIOP a été nommé par décret présidentiel depuis les années 80, membre du prestigieux corps des inspecteurs de l’éducation nationale. Il fût un grand pédagogue.

DAF fût un bon sportif pratiquant dans sa jeunesse la natation, le football. Il jouait au DUC de Dakar et supportait le RAIL de Thiès. Il aimait les jeux de l’esprit tels que le jeu de dame, le scrabble et le Monopoly.

Sur le plan humain, Feu Amadou Sall DIOP fût un Homme généreux, social, intègre, panafricaniste, sensible, ouvert, clément, rectiligne mais aussi ferme dans ses principes. Feu Amadou Sall DIOP avait une posture lisse, il avait de la classe, il avait de la tenue et de la retenue. Autrement dit, il se comportait très bien en public et en privé, il était bien intégré dans la société manœuvrant avec tact la culture africaine comme occidentale. Grosso modo, il a fait preuve d’un bon savoir vivre sans égal dans notre société aux mutations profondes. Il fût un Homme correct, courtois, bien éduqué et extrêmement poli voire polissé, là-dessus je retiens les témoignages de deux de ses amis de plus de 70 ans : « Ton père était un gentleman, c’est le seul qualificatif que je pourrais lui trouver», un autre me dira « Ton père est extrêmement digne, il ne demandait jamais service malgré son vaste réseau, il n’a jamais été opportuniste ».

Feu Amadou Sall DIOP fût un très bon musulman, assidu à la mosquée de Sacré-Cœur Liberté 4 et surtout profondément pieux. Il a effectué à la Mecque le Hadj en 2005 et l’Oumrah en 1978 après un bref passage en Arabie Saoudite. Il organisait chaque année l’anniversaire de la naissance du Prophète Mohamed(PSL) et lui a attribué le prénom de son dernier enfant. Il a été élevé au grade de « Cheikh al Islam » par la famille de Cheikhna Cheikh Saadbou puis par la famille de Cheikh Ahmadou Bamba.

Feu Amadou Sall DIOP fût un bon citoyen, très émérite et respectueux de l’État, de ses institutions. Il vouait un grand respect et une estime particulière pour ses doyens qui l’ont précédé dans l’administration sénégalaise et dans le corps enseignant, métier qu’il jugeait noble et vital. De facto, ce qui lui a valu respect et estime de ses pairs.

Brillant scientifique, il était un esprit pressé, prudent, cartésien, méticuleux, méthodique et très pragmatique. De nature calme, il parlait peu et allait à l’essentiel sans s’arrêter sur les détails qu’il jugeait saugrenus, importuns et superfétatoires. Mathématicien, Matheux, très impressionnant, il avait un grand dada pour les mathématiques, cette discipline dont il excellait en algèbre, en géométrie, en probabilités et en statistiques. Il ne terminait jamais son cours de maths sans un tonnerre d’applaudissements de ses élèves et de ses étudiants. D’ailleurs, il prouvait l’existence de Dieu à partir des démonstrations en mathématiques. Il aimait relire les travaux empiriques de grands mathématiciens tels que Thalès, Pythagore, Descartes, Al-Khawarizmi, Blaise Pascal, Évariste Galois, Isaac Newton, Henri Poincaré, Leibniz , Neumann, Jacobi, Muhammed ibn Musâ al-Khawârizmi , Pappus d’Alexandrie, Omar al-Khayyám etc.. Bref, l’école par la craie était son lieu de d’épanouissement, d’expression et de prédilection favorite.

Mon père fût apolitique, il avait une perception hétérogène et circonspecte de la politique et était resté très éloigné de celle-ci malgré toutes les offres et opportunités à sa portée. Il s’en était démarqué depuis Mathusalem. Néanmoins, il était très ouvert à la critique et à la contradiction tout en prenant compte du réel ou de l’essentiel. C’est maintenant que j’ai compris pourquoi Il avait une seule conviction: l’éducation comme un vecteur du développement humain.

En somme, DAF fût un grand Homme, un esprit brillant et un apôtre de l’éducation et des mathématiques. Pour mieux vulgariser son œuvre, nous avons décidé de mettre en place une grande Fondation internationale qui n’est rien d’autre qu’une reconnaissance de ses siens afin de perpétuer et de consolider le rayonnement de son œuvre, de promouvoir l’intégrité et l’excellence dans l’éducation. La Fondation Internationale Amadou Sall DIOP pour l’Éducation comme son parrain, est convaincue que l’éducation est le moyen le plus durable pour accéder à un développement authentique et intégral.

Repose en paix DAF, Brillant intellectuel, nous sommes très fiers de toi et poursuivrons ton combat pour la vulgarisation de l’éducation, des mathématiques, de l’islam, du Sénégal et de l’Afrique.

Inalilahi wa inna ilayhi raji’unInnalilahi wa inalih, nous t’oublierons pas dans nos prières (Fatiha + 11 ikhlass).

Par Cheikh Sidiya DIOP

Secrétaire général de la Ligue des Masses

dcheikhsidiya@yahoo.fr