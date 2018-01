Cyber Sécurité : Signature d’un MoU entre l’ADIE et Suricate pour la mise en place d’un CERT

Dans le cadre du Forum économique Sénégal Luxembourg, l’Agence De l’Informatique de l’Etat a signé ce lundi un Mémorandum d’entente avec la Société Suricate Solutions Sénégal Sarl, une filiale de Suricate Solution basée au Luxembourg, pour la mise en place d’un Centre Opérationnel de Supervision de Cyber Sécurité au sein de l’ADIE et une convention pour définir les conditions et modalités de mise en œuvre du POC (Proof Of Concept ou Preuve de concept).

Suricate est une entreprise luxembourgeoise spécialisée dans la cyber sécurité. « Il s’agit pour nous de bénéficier de l’expertise de ce pays fortement réputé au niveau européen et mondial en matière de Cyber sécurité. Ce sera l’occasion pour nous de lancer le premier CERT national (centre d’alertes et de réactions aux attaques informatiques). La signature de ce protocole d’entente est une belle occasion d’accélérer ce processus qui est cher au Président de la République Macky Sall » a indiqué le Directeur Général de l’Agence De l’Informatique de l’Etat (ADIE) M. Cheikh Bakhoum.

Le Sénégal s’est engagé dans un processus irréversible de dématérialisation et de modernisation de son Administration. Cette digitalisation va de pair avec une sécurisation de toutes les données afin d’instaurer un climat de confiance numérique.

L’ADIE a également mis en place son infrastructure nationale de gestion des clés (IGCN), en définissant des processus opérationnels et de sécurité de l’information qui sont propres à cet environnement, ainsi que la documentation associée. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette IGCN, l’ADIE est accompagnée par le GIE luxembourgeois INCERT.

A terme, la finalisation du projet aboutira à la conformité de l’IGCN aux règlements et normes les plus usuels dans le domaine notamment ETSI et IDAS en vue d’une reconnaissance internationale. Ce nouveau statut confèrera à l’IGCN la compatibilité de ses services qualifiés avec les différents navigateurs et infrastructures dans le domaine. A cet effet, le Sénégal sera le deuxième pays africain à bénéficier de cette reconnaissance internationale.

« Nous travaillons avec le GIE luxembourgeois INCERT qui nous accompagne dans la mise en place de l’infrastructure nationale de gestion des clés (IGCN). L’IGCN nous permettra de délivrer des certificats à l’Administration et aussi d’accréditer des entreprises privées » a fait savoir M. Bakhoum.

Dans le cadre de son mandat, l’ADIE a la possibilité d’accréditer et de superviser toute infrastructure à clés publiques œuvrant sur le territoire sénégalais et souhaitant commercialiser des certificats électroniques et services à valeurs ajoutées aux citoyens et organisations privées.

Le Sénégal est donc dans une dynamique de renforcement de l’environnement de la sécurité des systèmes d’informations et également d’appui à la modernisation et à l’amélioration continue de la qualité du service public.