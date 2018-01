Crise casamançaise : Innocence Ntap Ndiaye veut un stand by de toutes les organisations impliquées dans la recherche de la paix

Crise casamançaise : Innocence Ntap Ndiaye veut un stand by de toutes les...

Ferloo.com- Faute de résultats depuis plus d’une trentaine d’années et pour manque de coordination entre les organisations impliquées dans la recherche de la paix en Casamance, la présidente du Haut conseil pour le dialogue social (HCDS), Innocence Ntape Ndiaye prône la mise en stand by de tous ces organismes.

“Groupe de recherche pour la paix en Casamance, Collectif des cadres casamançais, Collectif des femmes casamançais, Sainte Egedio…, toutes ces organisations impliquées dans la recherche pour la paix en Casamance doivent être mises en stand by parce qu’il n’y a pas de coordination entre elles”, prône Innocence Ntap Ndiaye sur les ondes de la RFM.

La présidente du HCDS d’insister : “l’Etat ne doit plus laisser ce dossier entre les mains des apprentis sorciers qui n’ont pu rien faire depuis 35 ans. Elles n’ont aucune légitimité. Il faut que l’Etat encadre lui-même, le processus de paix en Casamance”.

Par ailleurs, la présidente du HCDS, Innocence Ntap Ndiaye se félicite de la réaction nationale après la tuerie de Boffa-Bayotte. “Et cela correspond à mon de vue, il faut un traitement national pour trouver une solution à la crise casamançaise mais aussi il faut une présence républicaine en Casamance. Je m’en félicite car c’est ce qui est en train d’être fait”, se réjouit-elle.