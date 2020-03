Covid19 : Les mesures de la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor

En application des dispositions réglementaires arrêtées dans le cadre de la lutte contre la maladie coronavirus (COVID-19) et instruction de Monsieur le Ministre des Finances et du Budget, la Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor a adopté un certain nombre de mesures pour, d’une part, faciliter l’exécution des opérations de caisse et, d’autre part, assurer la sécurité de ses agents et celle des usagers du service public.

Ces mesures d’ordre organisationnel et sécuritaire consistent à :

* démarrer, par anticipation, le paiement des pensions du Fonds national de Retraite, à compter du mardi 24 mars 2020 ;

* multiplier les guichets de paiement pour assurer la célérité des opérations et éviter tout risque de rassemblement ;

* utiliser des thermoflash pour mesurer la température corporelle des usagers entrant dans les services ;

* éviter tout rassemblement à l’intérieur et aux alentours immédiats des services;

* procéder au lavage systématique des mains, avec une solution hydro alcoolique, pour toute personne entrant dans les services de la DGCPT;

* faire respecter une distance de sécurité d’au moins un mètre entre usagers.

La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor compte sur la collaboration de tous les acteurs pour faciliter l’exécution de ses missions de paiement dans le respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires.