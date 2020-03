Covid19 et préservation de la santé des populations du Sénégal : le SEP/BBY approuve les décisions du Président Sall

Selon un communiqué de Secrétariat exécutif permanent de la coalition Benno Bokk Yakaar (SEP/BBY), parvenu à Ferloo : « l’épidémie de Coronavirus (COVID-19), devenue pandémie touchant tous les continents, est entrée dans notre pays depuis quelques jours, exposant désormais les populations à un risque sérieux de contamination de la maladie ».

Certes, des mesures drastiques ont été prises par les autorités sanitaires qui ont permis l’identification et le suivi de cas positifs ayant abouti à la guérison de deux malades et la prise en charge de leurs contacts dans un processus maîtrisé. Cependant, un foyer communautaire a été touché révélant de nouveaux cas diagnostiqués positifs et plus de 70 personnes suspectes, du fait du contact avec un malade.

Devant pareille situation, après avoir entendu le Comité national de gestion des épidémies et les forces de défense et de sécurité, le Président de la République, son excellence, Macky Sall, a pris cinq (5) décisions majeures :

« 1- l’interdiction pour une durée de 30 jours, de toutes les manifestations publiques sur l’ensemble du territoire national,

2- la suppression temporaire de l’accueil des bateaux de croisière sur le territoire national et le renforcement systématique des contrôles sanitaires dans nos frontières terrestres, aériennes et maritimes,

3- la suspension des enseignements dans les écoles et universités pour une durée de trois semaines, à compter du lundi 16 mars 2020,

4- le renforcement de la protection des personnels de santé, de sécurité, de défense et de secours mobilisés,

5- la suspension des formalités nationales liées au pèlerinage de l’année 2020 aux lieux saints de l’Islam et de la Chrétienté ».

C’est pour avoir compris la gravité du phénomène que le Président de la République, après avoir pris la décision de non-rapatriement des étudiants sénégalais de Wuhan, avait fait déclencher le processus d’alerte et de prévention avec l’activation du dispositif mis en place, lors de la survenue de la maladie d’Ebola, avant de prendre ces dernières mesures d’interdiction.

Le SEP/BBY « approuve ces décisions du Président de la République dont le seul objectif est la préservation de la santé des populations du Sénégal et lui exprime ses vives félicitations pour tout ce qui a été fait jusqu’ici. Le SEP/BBY félicite également le Ministre de la santé et de l’action sociale ainsi que le Comité national de gestion des épidémies et tout le personnel médical sous son autorité de même que les experts qui de manière bénévole apportent leur contribution inestimable au combat mené jusqu’ici contre le COVID-19 ».

Le SEP/BBY « les encourage à persévérer dans cette gestion au quotidien faite de rigueur et de transparence ».

« Par ailleurs, lit-on dans le communiqué, le SEP/BBY ne peut manquer de magnifier l’attitude des forces vives de la nation, toute obédience confondue, politiques, société civile, chefs religieux, coutumiers, qui se sont engagées dans ce combat national pour contenir le mal en vue de l’éradiquer ».

Dans une telle perspective, le SEP/BBY « joint sa voix à celles du Président de la République pour lancer un appel solennel aux populations partout sur le territoire national et dans la diaspora, à faire preuve de vigilance, à éviter les rassemblements pouvant favoriser la propagation du virus ».

Le SEP/BBY « leur demande de se conformer aux prescriptions des autorités médicales en charge de l’épidémie, en respectant scrupuleusement les mesures individuelles d’hygiène à même de nous préserver du mal ».

Et d’indiquer que « désormais, nous sommes en face d’un mal grave dont il convient de se prévenir individuellement comme collectivement, sans panique ni légèreté excessive. En effet, chacun doit aborder la question avec sérieux et sérénité, en toute responsabilité, sachant que c’est sa propre santé et celle des siens, de la collectivité, qui est en jeu ».

En conséquence, le SEP/BBY « invite tous les citoyens et citoyennes de ce pays à renforcer l’union sacrée de la nation dans ce combat, en poursuivant la mobilisation et la sensibilisation contre ce fléau du COVID-9 ».

Et de formuler les vœux suivants : « DIEU PRESERVE LE SENEGAL ! DIEU PRESERVE L’AFRIQUE ! DIEU PRESERVE L’HUMANITE ! »