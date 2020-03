A partir de ce mardi 24 mars 2020, le point de situation sur le Covid19 au Sénégal, assuré par le Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS), se fait à 10 heures et non à 18 heures comme d’habitude. Et pour le point de situation de ce matin, notre pays note avec satisfaction une baisse, car il y a aujourd’hui 86 cas dont 7 nouveaux et 8 guéris, soit 78 encore sous traitement…