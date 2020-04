Covid-19 : Le Sénégal enregistre son 1er mort, fait 190 cas dont nouveaux, 45 guéris et 145 encore sous traitement

Selon Dr Aloyse Waly Diouf, Directeur de cabinet et porte-parole du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) qui a fait la situation du jour, « hier, mardi 31 mars 2020, à 19 heures, le Sénégal a enregistré son premier cas de décès, en la personne de Mababa Diouf plus connu sous le nom de Pape Diouf ».

Et de poursuivre : « Je présente, au nom de Monsieur le Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall, du gouvernement et du peuple sénégalais, mes condoléances attristées à sa famille, ses proches et à toute la nation. Je remercie et félicite également le personnel de santé qui n’a ménagé aucun effort dans la prise en charge de notre regretté compatriote ».

En ce qui concerne la situation de mercredi 1er avril 2020, les résultats virologiques réalisés sont les suivants :

sur 97 tests réalisés, 15 sont revenus positifs. Il s’agit de :

01 cas importé ; 14 cas contacts suivis par les services du MSAS.

05 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, sont donc guéris et sortiront d’hospitalisation dans les prochaines heures.

L’état de santé des patients est stable. Le second cas grave signalé avant-hier, 30 mars 2020, a été évacué hier soir vers son pays d’origine à sa demande et à celle de sa famille.

A ce jour, mercredi 1er mars 2020, 190 ont été déclarés positifs, dont 45 guéris et 145 encore sous traitement.

Vu la persistance de deux foyers au niveau des districts sanitaires de Dakar-Ouest (52 cas) et de Dakar Sud (28 cas), une réunion d’urgence est prévue à 17 heures, “pour définir une approche de riposte spécifique à ces deux foyers”.

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale appelle les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.