Covid-19 au Sénégal :  377 cas dont 10 nouveaux, 235 guéris et 136 encore sous traitement

Selon communiqué n° 50 du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) : « ce lundi 20 avril 2020, pour 281 tests réalisés, 10 sont revenus positifs au coronavirus. Il s’agit de 5 cas contacts suivis et de 5 cas issus de la transmission communautaire dont 1 à Guédiawaye et 4 à Touba. 15 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. L’état de santé des patients est stable ».



A ce jour, le Sénégal compte 377 cas positifs dont 235 guéris, 5 décès, 1 évacué et 136 encore sous traitement.

Comme annoncé dans les communiqués antérieurs du MSAS, notre pays a enregistré deux (02) nouveaux cas de décès liés au Covid19, les dimanche 19 et lundi 20 avril 2020.

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale appelle les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.