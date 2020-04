Covid-19 au Sénégal :  367 cas dont 12 nouveaux, 220 guéris et 143 encore sous traitement

Selon communiqué n° 49 du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) : « ce dimanche 19 avril 2020, pour 313 tests réalisés, 17 sont revenus positifs au coronavirus. Il s’agit de 15 cas contacts suivis et 2 cas issus de la transmission communautaire (Derklé et Guédiawaye). 9 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. L’état de santé des patients est stable ».



A ce jour, le Sénégal compte 367 cas positifs dont 220 guéris, 3 décès, 1 évacué et 143 encore sous traitement.

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale appelle les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.