Covid-19 au Sénégal :  350 cas dont 08 nouveaux, 211 guéris et 135 encore sous traitement

« Ce samedi 18 avril 2020, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale, pour 226 tests réalisés, 08 sont revenus positifs. Il s’agit de trois (03) cas contacts suivis par nos services et de cinq (05) cas issus de la transmission communautaire provenant de Yeumbeul, Soprim, Touba, Médina et Keur Massar. Treize (13) patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, déclarés guéris et sortiront d’hospitalisation dans les prochaines heures. L’état de santé des patients est stable ».

COMMUNIQUE 48 DU 18 AVRIL 2020

Du 02 mars à ce jour, samedi 18 avril 2020, le Sénégal compte 350 cas positifs dont 211 guéris, 3 décès, 1 évacué et 135 encore sous traitement.

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale appelle les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.