Covid-19 au Sénégal :  244 cas dont 07 nouveaux, 113 guéris et 128 encore sous traitement

Selon Dr Aloyse Waly Diouf, Directeur de cabinet et porte-parole du Ministère de la Santé et de l’Action sociale (MSAS) qui a fait la situation du jour, à travers le communiqué n° 38, « pour 108 tests réalisés, 07 sont revenus positifs. Il s’agit de deux (02) cas contacts suivis par les services du MSAS et de cinq cas (05) cas issus de la transmission communautaire. Huit (08) patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, déclarés guéris et sortiront d’hospitalisation dans les prochaines heures. L’état de santé des patients est stable ».

COMMUNIQUE 38 DU 08 AVRIL 2020

A ce jour, mercredi 08 avril 2020, 244 ont été déclarés positifs, dont 113 guéris, 02 décédés, 01 évacué et 128 encore sous traitement.

Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale appelle les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.