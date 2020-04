Covid-19 au Sénégal :  219 cas dont 12 nouveaux, 72 guéris, 02 décédés, 01 évacué et 144 encore sous traitement

Selon M. Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé et de l’Action sociale (MSAS), « le vendredi 03 avril 2020, à 20 heures, le Sénégal a enregistré son second cas de décès lié au covid19. Il s’agit d’une sénégalaise, âgée de 58 ans qui était hospitalisée au service des maladies infectieuses et tropicales. Je présente, au nom du Président de la République, Son Excellence, Monsieur Macky Sall, du Gouvernement et du peuple sénégalais, mes condoléances attristées, à sa famille et à ses proches ».

Et de faire le point de la situation du jour qui se présente comme suit : « pour 177 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s’agit d’un (01) cas importé, de dix (10) cas contacts, suivis par les services du MSAS et d’un (01) cas issu de la transmission communautaire. Six (06) patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, sont donc déclarés guéris et sortiront d’hospitalisation dans les prochaines heures. L’état de santé des patients est stable ».

A ce jour, samedi 04 avril 2020, 219 ont été déclarés positifs, dont 66 guéris, 02 décédés, 01 évacué et 144 encore sous traitement.

En souhaitant aux Sénégalais, une bonne fête de l’indépendance, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale « appelle les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective ».