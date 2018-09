Coupe du Monde de Basket féminin : l’exploit retentissant du Sénégal

Le Sénégal est devenu la première équipe africaine à remporter un match en phase de poules d’un Mondial féminin, samedi face à la Lettonie (70-69).Déjà convaincant la veille, malgré la défaite concédée face aux favorites américaines (87-67), le Sénégal a confirmé ce samedi en s’imposant de justesse face à la Lettonie (70-69).

Il s’agit d’un exploit majeur, car jamais une équipe africaine n’avait jusqu’alors remporté un match en phase de poules de la Coupe du monde. Par ailleurs, il s’agit de la toute première victoire des basketteuses sénégalaises face à une équipe européenne dans une compétition internationale. «C’est un rêve, a noté la capitaine Astou Traoré (19 points). Gagner un match était notre objectif, mais on ne va pas s’arrêter là. On va continuer à travailler et aller le plus loin possible.» (Avec lequipe)