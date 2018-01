COSCE et PACTE réitérant la nécessité pour le Gouvernement la mise en place de conditions d’un dialogue constructif et crédible

« A la suite du message du Président de la République délivré lors de la fête de Tabaski, appelant au dialogue politique, le Ministre de l’Intérieur a initié avec les acteurs des concertations autour du processus électoral », renseigne un communiqué du COSCE et de la PACTE.

Selon ce document : « ces concertations qui ont démarré avec la mise en place d’un cadre placé sous la présidence d’une personnalité réputée neutre, a, après quelques séances, connu un blocage entrainant la suspension sine die des travaux ».

Et de poursuivre : « appréciant la situation ainsi créée découlant des conditions dans lesquelles se déroulent les concertations, à la lumière des positions exprimées par les différents pôles, des propositions contenues dans le mémorandum de « l’Initiative pour des élections démocratiques au Sénégal » composée d’une partie non moins importante de l’opposition, ainsi que du message de nouvel an du Président de la République, la Société Civile regroupée autour de la PACTE et du COSCE, réitérant la nécessité pour le Gouvernement de mettre en place les conditions d’un dialogue constructif et crédible à savoir :

L’instauration d’un climat favorable à un dialogue constructif, sincère et inclusif, La définition de règles et d’un ordre du jour acceptés par toutes les parties,

L’engagement des parties à respecter les règles consensuelles sans aucune modification,

La mise en place d’un cadre propice, doté de moyens d’investigation adéquats et présidé par une personnalité neutre,

L’engagement du Gouvernement à appliquer les conclusions issues des concertations et à installer une commission ad hoc de suivi des recommandations, invite à nouveau le Président de la République à prendre toutes mesures de nature à rassurer les acteurs ».

Et de lancer un appel « pressant à tous les acteurs politiques sans exclusive pour la reprise et la poursuite des travaux dès que les garanties seront réunies pour que les résultats des concertations soient fidèles aux conclusions ».