Corruption: La France enquête sur Diagna Ndiaye

L’Office central de lutte contre corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) veut en savoir plus sur l’affaire Isabelle Adjani dans laquelle Mamadou Diagna Ndiaye est cité pour corruption et blanchiment de fraude fiscale estimée à 2 millions d’euros.

Selon Libération, l’OCLCIFF a prévu d’interroger Mamadou Diagna Ndiaye. Ce contrat sans intérêt signé en février 2013 étalé sur dix ans n’a jamais été déclaré formellement via le formulaire 2062 des impôts.

La police française compte entendre Mamadou Digana Ndiaye en plus de s’interroger sur l’origine de ce pactole. Diagna Ndiaye pourrait être entendu au moins comme témoin dans un premier temps. (Rewmi)