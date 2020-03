Coronavirus : Pape Diouf, ancien Président de l’OM, est mort

Pape Diouf, président de l’OM de 2005 à 2009, est mort ce mardi après avoir été contaminé au Covid-19. Il était hospitalisé dans un état préoccupant à Dakar, au Sénégal. Il avait 68 ans.

Le monde du football français et africain perd l’un de ses dirigeants les plus emblématiques. Hospitalisé à Dakar après avoir été contaminé au coronavirus, Pape Diouf est mort ce mardi à l’âge de 68 ans, a appris RMC Sport, confirmant une information de la télévision publique du Sénégal. Le charismatique ancien président de l’OM n’a pas pu être rapatrié en France, ce qui était le dernier espoir de ses proches.

Son état de santé s’était aggravé dans les dernières heures. Ses proches espéraient l’hospitaliser à Nice. Il semble avoir été contaminé par le Covid-19 lors d’un récent voyage en Côte d’Ivoire. Il a rapidement été placé sous assistance respiratoire, dès samedi. Dimanche et lundi, son état était jugé très préoccupant.

“Il était fait pour l’OM et pour Marseille”

Né le 18 décembre 1951, Pape Diouf était un ancien journaliste et agent de joueurs avant de devenir dirigeant de l’OM. Il en avait pris la présidence en 2005. Un poste qu’il a occupé jusqu’en 2009, avant d’être mis à l’écart par l’actionnaire Robert Louis-Dreyfus. Il avait notamment contribué à bâtir l’équipe championne de France en 2010, après 17 années sans titres pour l’OM.

L’annonce de sa mort a suscité de nombreux hommages. Jean-Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, a été l’un des premiers à réagir: “Pape a été un grand président, très performant, respectable et respecté. J’avais un profond respect pour lui. Je m’associe à la peine de toute sa famille et de tous ses amis”. Rolland Courbis, ancien entraîneur de l’OM et consultant RMC Sport, a salué un “grand homme” dans un tweet: “J’ai beaucoup de peine encore ce soir! Pape Diouf était un président complet: il avait toutes les qualités requises pour ce poste! Il était fait pour l’OM et pour Marseille. Repose en paix, Président”.

Rolland Courbis

✔@rollcourbis

J ai beaucoup de peine encore ce soir ! #PapeDiouf était un président complet : il avait toutes les qualités requises pour ce poste ! Il était fait pour l @OM_Officiel et pour #Marseille

Un grand homme ! repose en Paix Président !

“Je veux avoir une grande pensée pour lui et ses proches. C’est une nouvelle terrible pour tous les amoureux de l’OM”, a déclaré Valère Germain, actuel attaquant de l’équipe de la cité phocéenne, sur l’antenne de RMC. Son coéquipier Maxime Lopez lui a aussi rendu hommage, sur son compte Twitter.

Maxime Lopez

✔@maximelopez

Le champion du monde et attaquant parisien Kylian Mbappé a aussi partagé son émotion: “Plus aucune place pour la rivalité ce soir. Très triste d’apprendre le décès d’un monument de notre football, mes condoléances à la famille Diouf”.

Source : https://rmcsport.bfmtv.com/football