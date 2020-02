Coronavirus, échauffourées à Ndar : La lettre d’ABC à Macky

Les échauffourées, qui ont éclaté, à Guet Ndar (Saint Louis), le mardi 4 février 2020 entre les forces de l’ordre et les pêcheurs et la situation des étudiants sénégalais bloqués à Wuhan ont fait l’objet d’une réaction du Médiateur de la République. Dans une lettre adressée au chef de l’Etat, Macky Sall, Me Alioune Badara Cissé, se prononce sur toutes ces situations.

« Ma désolation est immense et comme beaucoup d’entre vous, je demeure inconsolable. Aujourd’hui j’ai mal, mal pour mon quartier, pour ma fierté de Guet-Ndarien, mal pour mon grand-père Abdoulaye Gaye Tandakha, mal pour ma mère Youmane Gaye, très tôt arrachée à notre affection. Que la Terre leur soit légère », écrit-il à propos de la situation des pêcheurs à Saint-Louis. Cependant, il ne cautionne pas les saccages des infrastructures publiques. « Gardons-nous néanmoins au nom de revendications légitimes de ne point détruire les infrastructures collectives mises à notre disposition, que l’on soit pécheur ou artisan, cultivateur, musicien ou même avocat », dit-il. Poursuivant, il a remercié Me Alioune Abatalib Guèye qui assure la défense des 31 personnes qui ont été placées sous mandat de dépôt. Dans le même sillage, il a interpellé le Président de la République en lui rappelant les actes qu’il avait posés en 2012. « Monsieur Le Président de la République, n’avez-vous pas autorisé, en avril 2012, par un bref clin d’œil échangé, votre ministre des Affaires Etrangères de plaider devant le Président Aziz de Mauritanie la restitution de plus de 400 pirogues, filets et moteurs sans contrepartie. Il fut accédé à notre demande sur ’’place et sur pièce’’ », a rappelé le Médiateur de la République qui souhaite que les discussions reprennent « et que l’Etat joue pleinement et fermement sa partition pour le compte de ses seules populations vis-à-vis de nos indissociables et tout aussi inséparables voisins du Nord ». Par ailleurs, le Médiateur de la République s’est aussi exprimé sur le rapatriement des Sénégalais qui sont présentement à Wuhan. « Je joins ma voix à celles des familles qui souhaitent vous voir ordonner le retour des Boys piégés dans l’enfer de Wuhan. Personne ne leur souhaite de voir leur enfant revenir à la maison dans un caisson », a soutenu Me Alioune Badara Cissé. S’adressant au Chef de l’Etat Macky Sall, il lui dira : « comme pour Abdoulaye (le défunt fils du médiateur), pour le retour duquel je ne vous remercierai jamais assez, Mon frère, mettez en branle la toute puissante machine de l’Etat pour redonner le sourire à ces familles dont vous demeurez le seul espoir ». Ferloo.com avec Rewmi.com