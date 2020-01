Coopération Sénégalo-turc : Vers le renforcement du cadre juridique

Macky SALL, président de la République du Sénégal reçoit en visite officielle, ce 28 janvier 2020, Recep Tayyip Erdogan, Président de la République de Turquie. Ce séjour dakarois du président ERDOGAN à Dakar sera mis à profit pour renforcer le cadre juridique de coopération entre le Sénégal et la Turquie, à travers la signature de plusieurs la signature de plusieurs Accords :

– Le Mémorandum d’entente relatif à l’établissement d’un Centre culturel turc « Yunus EMRE » ; – Le Mémorandum sur la coopération en matière de politique de la Diaspora ; – Le Protocole d’Accord de coopération entre la Direction des Archives d’État de la Présidence de la République de Turquie et la Direction nationale des Archives du Sénégal.

De belles perspectives de coopération sont aussi attendues dans les domaines de l’éducation, des sports et la gestion des catastrophes. Aussi, les deux Chefs d’État présideront la cérémonie d’ouverture du forum économique entre des représentants des secteurs privés sénégalais et turc.

Lors du Forum Sénégal-Turquie présidée en 2018 par les deux chefs d’Etat, le volume des investissements turcs prévus dans le cadre du Plan Sénégal Emergent tournait autour de 300 millions de dollars US (178 200 000 000 FCFA). Ce financement a été mobilisé, pour l’essentiel, grâce aux lignes de crédit d’EXIM Bank Turquie.

« Nos deux peuples ont de réelles affinités culturelles, sociales et religieuses. Il existe entre le Sénégal et la Turquie un cadre propice pour bâtir des relations économiques et commerciales fortes, confiantes, diversifiées et durables.»

« Le Sénégal avec sa structure économique et politique stable est un pays exemplaire sur le continent. Nous sommes conscients du rôle leader que le Sénégal assume tant dans sa région que sur l’étendue du continent et nous l’apprécions.»