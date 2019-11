Coopération France-Sénégal : Un séminaire intergouvernemental prévu ce dimanche

Les gouvernements du Sénégal et de la France tiennent dimanche prochain un séminaire intergouvernemental au Centre international de conférence Abdo Diouf de Diamniadio (CICAD).

Le Premier ministre qui arrive samedi dans la matinée, sera accompagné de jean Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, de Florence Party, des Armées, de Jean Baptiste Djebbari, Secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, chargé des Transports, d’Agnès Pannier-Runacher Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, de Gabriel Attal, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse, de Laurent Nunez, Secrétaire d’Etat auprès du ministre de parlementaires, de chefs d’entreprises et des personnalités culturelles.