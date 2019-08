Coopération Bad-Sénégal : Signature de convention de financements du PROVAL-CV et du PAIMRAI

Une cérémonie de signature de conventions de financements du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaines de valeurs (PROVAL-CV) et du Projet d’appui institutionnel à la mobilisation des ressources et l’attractivité des investissements (PAIMRAI) a lieu ce mercredi en milieu de la matinée au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération.

Monsieur Amadou HOTT, ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, procède, au nom du Gouvernement du Sénégal avec la Banque Africaine de Développement (BAD), à la signature de convention de financement pour le projet de valorisation des eaux pour le développement des chaines de valeurs (PROVAL-CV) et le projet d’appui institutionnel à la mobilisation des ressources et l’attractivité des investissements (PAIMRAI).