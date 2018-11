Contre les maladies cardiovasculaires, privilégiez les produits laitiers fermentés

Le lien entre les produits laitiers et les maladies cardiovasculaires s’affine. Selon des chercheurs finlandais, dont l’étude a été publiée The British Journal of Nutrition, les hommes qui consomment les versions « fermentées » de ces produits courent un risque moindre de développer une pathologie coronarienne. Et ce comparé à ceux qui n’en mangent pas du tout ou qui préfèrent les produits laitiers classiques.

Le fromage, le yaourt, le fromage blanc ou encore le kéfir sont de bons exemple de produits laitiers fermentés. Différents travaux ont déjà laissé sous-entendre qu’ils présentent des effets positifs sur les profils lipidiques sanguins et sur le risque de maladie cardiovasculaires. Mais sont-ils meilleurs pour le cœur que les autres produits laitiers ? Pour le savoir, des scientifiques de l’Université de l’est de la Finlande ont mené l’enquête.

Un risque réduit d’un quart !

Pour cela, ils ont étudié les habitudes alimentaires de 2 000 de leurs compatriotes âgés de 42 à 60 ans, entre 1984 et 1989. Au cours de ce suivi qui a duré 20 ans, 472 hommes ont connu un épisode de maladie coronarienne.

Les participants ont ensuite été divisés en différents groupes, selon leur consommation de produits laitiers. Résultats, ceux qui ont privilégié les versions fermentées – avaient un risque diminué de 26% d’être victime d’une maladie cardiovasculaire.

Si tous les mécanismes conduisant à ce résultat ne sont pas compris, les auteurs expliquent que des « composés bénéfiques doivent se former au moment de la fermentation ». Selon eux, voilà qui conforte l’idée de varier les plaisirs en matière de produits laitiers, en ne négligeant surtout pas les yaourts ou les fromages. (destinationsante)