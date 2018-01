« Contre le néocolonialisme et le franc Cfa », Guy Marius Sagna et Cie comptent accueillir Macron par une marche pacifique

Ferloo.com – La visite du Président français Emmanuel Macron au Sénégal à partir du 1er février prochain risque de ne pas être un fleuve tranquille. Puisque la bande à Guy Marius Sagna, connue pour son opposition au franc Cfa et au néocolonialisme, informe avoir introduit « une lettre d’information relative à un sit-in de protestation », auprès de Monsieur le Préfet de Dakar. Lire le contenu de cette missive reçue à Ferloo et dont les signataires sont : Ndéye Nogaye Babel Sow, Coordonnatrice ; Ousmane Wade, Coordonnateur commission organisation et Guy Marius Sagna, Secrétaire administratif, et qui dessine les contours de l’accueil qu’ils comptent réserver au Président français.

« Monsieur le Préfet,

Les organisations réunies autour de la campagne pour la souveraineté monétaire dénommée FRANCE DEGAGE !, et dont Yoonu Askan Wi/Mouvement pour l’Autonomie Populaire est membre, organise un sit-in pacifique le jeudi 01 février 2018 de 15 heures à 18 heures devant l’ambassade de France au Sénégal pour protester contre :

– le néocolonialisme monétaire (Franc CFA) et exiger la sortie de la France du franc CFA ou Frexit ;

– les Accords de Partenariat Economique (APE) ;

– la politique migratoire de la France.

Une lettre sera adressée au Président Emmanuel Macron et déposée à l’Ambassade de France pendant la manifestation.

Nous voulons saisir l’opportunité que constitue la venue d’Emmanuel Macron et d’autres présidents africains, concernés – comme la France – par le franc Cfa, les APE et la crise migratoire, au Sénégal pour informer ces présidents, l’opinion publique nationale et internationale de nos positions.

Monsieur le préfet, nous osons espérer que notre manifestation aura lieu car quand nos présidents africains, y compris le président Macky Sall, se déplacent en France, des ressortissants des pays africains manifestent régulièrement devant leur ambassade ou tout autre édifice contre leur président ou des personnalités d’autres pays. Une interdiction de notre manifestation ne sera qu’une illustration de plus de ce que nos pays ne sont pas souverains et que nos dirigeants sont d’une dignité inférieure à celle des dirigeants des pays impérialistes.

Dans l’attente d’une prise en compte de notre déclaration de manifestation, veuillez agréer Monsieur le préfet du département de Dakar l’expression de nos sentiments patriotiques ».

Chronogramme de la visite de Macron au Sénégal

En effet, le Président Macky Sall recevra son homologue français, le 1er février au soir. Le lendemain matin, 2 février, il le recevra au palais de la République pour discuter de la coopération économique, mais aussi de l’éducation, car l’hôte du Président Sall prendra part au CICAD, au Sommet du Partenariat mondial pour l’Education (PME) où sont attendus des chefs d’Etat africains comme Mahamadou Issoufou du Niger, Roch Christian Kaboré du Burkina Faso, Faustin Archange Touadéra de Centrafrique, mais également la star musicale Rihanna, ambassadrice du PME.

Toujours le 2 février au soir, le Président Macron rendra visite aux Forces armées françaises au Sénégal et prononcera un discours devant la communauté française au lycée jean Mermoz de Dakar.

Le 3 février, avant la fin de sa visite, Macron sera dans la capitale tricentenaire, Saint-Louis, et y abordera la question de lutte contre l’érosion et du réchauffement climatique. Il terminera le tout par un discours à la mythique place de Faidherbe.