Contre la signature d’un contrat avec l’entreprise turque Tosyali: Une pétition adressée à Macky

Ferloo.com- Dix candidats à la candidature pour l’élection présidentielle prochaine ont adressé au Chef de l’Etat Macky Sall une pétition dans laquelle ils lui demandent de renoncer à la signature de convention pour l’exploitation des mines de fer de la Falémé avec l’entreprise turque Tosyall.

Les raisons ? Parce que, disent-ils, non seulement c’est un enjeu de transparence démocratique, mais cela doit faire l’objet d’une concertation à l’échelon national. Mieux, expliquent-ils, le secteur de l’acier est au centre d’un enjeu géopolitique international qui oppose les USA, la Chine et l’Europe et que le choix d’un partenaire turc pourrait mettre en en péril nos partenariats en cours avec les autres et l’économie de notre pays du fait des programmes en cours. Ce n’est pas tout. Signer une telle convention, qui va engager notre pays pour des décennies à venir, à quatre (4) mois de l’élection présidentielle, ne relève pas du respect de la tradition républicaine, selon les signataires de la pétition.

Voici la pétition :

Fer de la Falémé : Alerte contre le bradage de nos ressources minières

Monsieur le Président de la République,

Nous, candidats à la candidature pour l’élection présidentielle de février 2019,

Boubacar Camara,

Mamadou Lamine Diallo,

Pape Diop,

Bougane Dany Guèye,

Pierre Atépa Goudiaby,

Moustapha Guirassy,

Abdoul Mbaye,

Samuel Sarr,

Cheikh Hadjibou Soumaré,

Mansour Jamil Sy, Avons appris la décision que vous avez prise de signer une convention pour l’exploitation des mines de fer de la Falémé avec, l’entreprise turque Tosyali. En notre qualité de simples citoyens mais aussi des candidats à l’élection présidentielle de février 2019, nous vous adressons cette pétition pour vous demander de renoncer à la signature de ladite convention. Les raisons qui nous y invitent sont nombreuses et sont dignes d’intérêts pour vous-mêmes et tous nos concitoyens sénégalais

-Parce que c’est un enjeu de transparence démocratique ;

– Parce que la vocation que nous voulons donner à ce projet doit faire l’objet d’une concertation à l’échelon national ;

-Parce que les orientations stratégiques doivent faire l’objet d’un consensus national ;

– Parce que le secteur de l’acier est au centre d’un enjeu géopolitique international qui oppose les USA, la Chine et l’Europe ;

-Parce que le choix d’un partenaire turc qui pourrait mettre en péril nos partenariats en cours avec les autres et l’économie de notre pays du fait des programmes en cours ;

-¨Parce que notre pays dispose avec nos richesses en pétrole et en gaz, d’un moyen exceptionnel d’être un acteur mondial du secteur de l’acier et favorisant la création des milliers d’emplois ;

-Parce que le développement d’une chaîne de valeurs sidérurgique peut définitivement asseoir et structurer la vocation industrielle de notre pays ;

-Parce que, signer une telle convention qui va engager notre pays pour des décennies à venir , à quatre (4) mois de l’élection présidentielle, ne relève pas du respect de la tradition républicaine.

Nous signés, vous demandons de renoncer à l’attribution de cette concession. Une décision contraire de votre part ne relèverait ni de la sauvegarde de l’intérêt national et encore moins d’une analyse bien comprise des enjeux géostratégiques mondiaux.