Contre la hausse du prix de l’électricité : Trente quatre organisations forment un link pour faire reculer le gouvernement aujourd’hui

Syndicats, organisations de la société civile, partis politiques, mouvements de jeunesses… font un link pour faire reculer le gouvernement à annuler sa décision d’augmenter le prix de l’électricité et exiger la libération de Guy Marius Sagna, Dr Babacar Diop et cie. Le Collectif Nio Lankk, Nio bagn hausse le ton et sonne la mobilisation.

La mise en scène d’une synergie des forces a pris du temps. Maintenant, c’est presque chose faite. Le link est trouvé. Comme en France, ce sont tous les secteurs d’activités, de la société civile, des formations politiques qui se sont donné rendez-vous ce vendredi pour protester contre la hausse du prix de l’électricité mais aussi, exiger la libération de Guy Marius Sagna et compagnies.

C’est le Syndicaliste Oumar Waly Zoumarou, porte-parole du jour de la conférence de presse tenue hier qui donne le la avec un ton qui a l’allure d’un rappel des troupes en préparation d’un combat. « Les Sénégalais ne sont pas prêts à accepter la hausse du prix de l’électricité que le gouvernement veut leur imposer. Ces Sénégalais qui sont déjà fatigués du renchérissement du coût de la vie. Ce combat a pour objectif de faire reculer le gouvernement afin d’annuler la hausse du prix de l’électricité est celui de tous les Sénégalais. Donc, tous les Sénégalais sont invités à la manifestation de ce vendredi, après la prière. Les Sénégalais ont un rendez-vous avec l’histoire ce vendredi», sonne-t-il, ainsi la mobilisation. Non sans dénoncer le langage déconcertant que les autorités tiennent envers les citoyens. Et Cheikh Moubarack Wade d’ajouter en déclarant que «si c’est nécessaire, il sera demander aux clients de la Senelec de ne pas payer les surplus de leur facture»

Au cours de cette manifestation, il sera question d’exiger la libération de ceux qu’ils appellent «otages » ; en l’occurrence le Dr Babacar Diop, Guy Marius Sagna et compagnie. Une rengaine qu’ils scanderont, sûrement, tout au long de la procession qui va de la place de la Nation au rond-point de la RTS où une déclaration sera lue. Auparavant, ils ont interpellé les lanceurs d’alerte, les défenseurs des droits de l’homme à enjoindre leur voix pour exiger du gouvernement la libération de Gyu Marius Sagna, Dr Babacar Diop et les étudiants arrêtés et placés sous mandat de dépôt le 29 novembre dernier au cours d’une marche de protestation contre la hausse du prix de l’électricité et dont le tort est d’exercer leur droit de manifester.

Les jeunes Patriotes seront également dans la partie. Les jeunes camarades d’Ousmane Sonko, l’ont fait savoir hier lors d’une conférence de presse.