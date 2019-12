Contre la hausse du prix de l’électricité, libération de Guy Marius et cie : Un large front de contestation en maturation  

Vingt quatre (24) heures seulement après leur placement sous mandat de dépôt, le capital sympathie de Gyu Marius Sagna, Dr Babacar Diop et cie monte en flèche. De même, l’indignation contre leur arrestation devient quasi générale. Ce beau monde ne veut pas se contenter de déclarations sporadiques. Il entend franchir un autre palier. Celui de la contestation contre la hausse du prix de l’électricité. Un large front de soutien et de résistance est en train de s’organiser. Société civile, partis politiques, organisation de défense des droits humains, démocratiques … envisagent joindre leurs forces pour entonner la même rengaine aux oreilles des autorités pour protester contre leur décision impopulaire et exiger la libération de Guy Marius Sagna, Dr Diop et compagnie.

Le front de résistance est constitué au niveau des réseaux sociaux d’abord. Les réactions d’indignation se sont multipliées au niveau de ces espaces d’expression quelques minutes seulement après leur face à face avec le Doyen des juges qui a décidé de placer 8 des 9 personnes arrêtées vendredi dernier et placées sous mandat de dépôt ce mercredi.

«Je cherche, je ne trouve pas une démocratie digne de ce nom où on envoie en prison des citoyens qui ont manifesté pacifiquement devant les grilles d’un palais présidentiel. Dire que le Sénégal se retrouverait à ce niveau après les luttes menées en 2011/2012 pour les droits et libertés… », a écrit dans un tweet, le Directeur exécutif d’Amnesty International Seydi Gassama. Une façon de se démarquer de cette propension du régime de Macky Sall d’emprisonner des gens dont le seul tort est d’avoir le courage de manifester contre la hausse du prix de l’électricité.

Sur les mêmes canaux, Moustapha Diakhaté s’exprimant sur les libertés publiques et civiles au Sénégal estime, de son côté que «Libertés de manifestation: l’histoire bégaie encore au Sénégal », car rappelle-t-il, «plus d’un 1/4 de siècle après les mêmes charges (trouble à l’ordre public, attroupement et participation à une manifestation interdite qui m’ont envoyé en prison en 1993) sont retenues contre Guy Marius Sagna et ses codétenus». Et d’en déduire que «seuls les amnésiques volontaires ou ceux qui ne se sont jamais investis personnellement et physiquement dans les combats démocratiques peuvent se réjouir de l’arrestation de Guy Marius et les autres manifestants contre la violence sociale de la hausse du prix de l’électricité de la Senelec et réclamer une sévère punition contre l’expression de la liberté démocratique».

«Pour ne pas encore faire l’objet de critiques de la Cour de justice de la Cedeao, du Comité de Nations unies pour les droits de l’homme et de la risée du monde libre, le moment est venu pour le Sénégal d’adapter son Code pénal à ses engagements internationaux et ses proclamations constitutionnelles en matière de libertés publiques et civiles », indique-t-il.

Sur le terrain maintenant, l’on apprend la constitution d’un front dénommé « Nio Bagn» regroupant plusieurs organisations de la société civile qui envisage d’organiser le 13 décembre prochain, un grand rassemblement à la place de la nation pour chanter le même refrain que Guy Marius Sagna et compagnie : «Non à la hausse du prix de l’électricité !».

Les politiques ne veulent pas être restes. Du moins si l’on en croit Mathar Sourang porte-parole du Front national de résistance qui annonce la couleur d’une contestation quasi générale. «Comme première étape un communiqué de presse va être publié pour dénoncer l’arrestation de Guy Marius Sagna et compagnie, exiger leur libération mais aussi protester contre la hausse du prix de l’électricité.