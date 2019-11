Contrat d’affermage attribué à la société français: Me Massokhna Kane doute «de la moralité de Suez »

Dans quelques mois la société française, Suez qui a gagné le marché d’exploitation et de distribution de l’eau au Sénégal va signer le contrat et prendre service. Mais de sérieux doutes pèsent sur cette société française. Me Massokhna Kane fait partie de ceux qui s’inquiètent déjà, compte tenu de sa «mauvaise réputation» sur le plan international.

Comme certaines organisations de la société, Me Massokhna Kane craint pour Suez, attributaire du contrat d’affermage dans «sa capacité d’assurer la transition». D’autant plus que précise-t-il, «Suez n’a pas une bonne réputation sur le plan international ». Non sans se persuader : « nous avons le sentiment que Suez n’est pas le meilleur concessionnaire que le Sénégal pouvait avoir ».

Pis encore le président de l’Ascosen craint d’un risque de conflit d’intérêt entre le Groupe Suez et Suez international concessionnaire de Keur Momar Sarr (KMS3), une crainte que certaines organisations de la société civile avaient formulée il y a quelques semaines. « Il y a un risque de conflit d’intérêt entre le Groupe Suez et Suez internationale qui a le KMS3. Et puis nous craignons que Suez ne puisse pas assurer la continuité d’approvisionnement et de l’exploitation de ce secteur vital. Il y a vraiment matière de douter de la moralité de cette société», émet-il des réserves avant d’estimer que le Sénégal aurait dû prendre le «maximum de précautions».

La hausse annoncée du prix de l’électricité, met Me Massokhna Kane dans tous ses états. « Depuis le début du deuxième mandat de Macky Sall, on assiste une augmentation tous azimuts. Le pain, l’essence, l’électricité, … C’est un fond qui a été créé et qu’il faut alimenter pour payer les créanciers. La SENELEC est un gouffre à milliards. Avant la société de l’électricité attendait trois mois pour recouvrer son argent mais maintenant on impose le woyefal pour récolter l’argent pré payé. C’est anormal », s’insurge-t-il sur les ondes de Sud Fm avant d’exiger l’audit de la SENELEC parce qu’il soupçonne «une malversation financière ».