Contestations tous azimuts au Pds : A qui profite la crise ?

Le énième remaniement au sein du Parti démocratique sénégalais (Pds) semble être de trop au regard de la vague de contestations qui en a résulté. A peine que la décision est tombée que des libéraux de souche rejettent les postes de responsabilité qui leur ont été confiés. Mais cette crise qui secoue l’une des plus vieilles formations politiques du pays va à coup sûr profiter à d’autres leaders politiques, surtout, d’obédience libérale.

Comme à son habitude Me Abdoulaye Wade a pris la responsabilité de décider sur un nouvel organigramme. Du coup certains sont contents des postes qu’on leur a attribués, d’autres sont mécontents et ont même craché sur leur poste. C’est le cas de Me Amadou Sall, Babacar Gaye parmi les libéraux de souche… Tandis que Oumar Sarr est complètement écarté de ce nouvel organigramme. Apprend-t-on d’ailleurs qu’une fronde est en train de se préparer. En fait, cette énième crise du Pds va profiter à d’autres leaders politiques. C’est le sentiment de nombreux observateurs de la scène politique sénégalaise. Des noms sont même avancés. Il s’agit de Me Madické Niang pour être un membre du Pds authentique mais qui a eu des bisbilles avec le Pape du Sopi à propos de sa candidature à la dernière élection présidentielle. Même évincé du Pds Madické Niang a pu réunir autour de lui des militants du Pds frustrés de n’avoir pas eu un candidat à la présidentielle dès lors que celle de Karim Wade était invalidée par le Conseil constitutionnel. Avec cette crise encore d’autres frustrés vont rejoindre la coalition Madické 2019 et ensemble, ils vont préparer les élections municipales et départementales sereinement. Egalement des militants libéraux se doutant de la capacité de Karim Wade à pouvoir jouer son rôle de secrétaire général adjoint chargé de l’organisation, de la modernisation et l’élaboration des stratégies politiques à distance peuvent regagner le camp de Madické Niang. En ce sens que les déclarations de Farba Senghor sur les ondes d’une radio privée de la place sont encore vivaces dans leur mémoire que “Karim Wade ne viendra pas de si tôt au Sénégal”. Ils voient donc mal un secrétaire général adjoint coacher une équipe de militants à partir de l’extérieur du pays. Cette perception semble d’ailleurs corroboré avec cette perception d’un analyste politique qui estime que “Me Wade a complètement enterré politiquement son fils”. C’est dire donc que Me Madické Niang est en pôle position pour profiter de la crise actuelle qui sévit au Pds.

Le non d’Idrissa Seck est cité aussi parmi les leaders qui peuvent tirer profit de cette crise du Pds. En l’absence de leur candidat à la dernière élection présidentielle, plusieurs militants n’ont pas perdu du temps pour rejoindre Idrissa Seck, considéré comme un membre de la famille libérale. Et avec cette nouvelle crise du Pds, peut être, ils seront nombreux encore à rejoindre Idrissa Seck.

D’autres analyses voient Macky Sall comme principal bénéficiaire de la crise qui secoue actuellement le Pds. Selon ces derniers Macky Sall va réussir son coup politique, lui qui avait laissé entendre sa volonté de réduire l’opposition à sa plus simple expression qui n’est jamais parvenu avec le Pds jusque là considéré comme le chef de l’opposition le plus radical au régime de Macky Sall. Si aujourd’hui, il voit ce Pds se fissurer, c’est tout à fait un grand soulagement pour pouvoir dérouler son programme en toute quiétude. Aussi Macky Sall peut enrôler aux rangs de l’Alliance pour la République (au pouvoir) des gens comme Oumar Sarr en disgrâce avec le Pape du Sopi depuis le 28 mai dernier quand il avait pris part au lancement du dialogue national. Mais aussi, il peut avoir l’adhésion de plusieurs militants du Pds qui continuent à croire que, après tout, Macky Sall issu de leur rang, donc un libéral.

Cependant tout le monde s’accorde à dire que le Pape du Sopi est une bête politique. Pour eux et malgré les contestations, il (Me Abdoulaye Wade) peut compter sur le soutien des Karimistes pour continuer à dérouler son programme politique sans coup férir. D’autant plus que ces derniers jours, Me Abdoulaye Wade a multiplié des certains leaders de l’opposition et de la société civile.