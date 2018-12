Consensus Trouvé : Sidy Lamine inhumé ce vendredi à Kaolack

Le PDG du groupe Walfadjri, rappelé à Dieu mardi dernier, sera inhumé ce vendredi à Léona Niassène, à Kaolack.

Le consensus qui a tardé à se dessiner a été finalement trouvé. Me Cheikh NIASS et ses frères et soeurs, de guerre lasse, ont fini par répondre favorablement à la demande insistante des khalifes de Léona Niassène et de Médina Baye.

Ainsi, il est convenu que la dépouille de Sidy Lamine NIASS quittera ce vendredi 7 décembre 2018 l’hôpital Principal pour arriver aux locaux du groupe Walfadjri à 9heures avant d’être acheminée à Kaolack oú elle sera inhumée. (Avec WALFNet)