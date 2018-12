Congrès d’investiture: Aïssata Tall Sall, Decroix et Pur mobilisent leurs partisans ce samedi

«Les Échos» avait annoncé que Me Aïssata Tall Sall et «Oser l’Avenir» seront en congrès d’investiture aujourd’hui, samedi 8 décembre. Eh bien, le lieu est connu. Il s’agit du Théâtre national Daniel Sorano. Et les travaux vont démarrer aux environs de 10h. Du son, du rythme et de la voix en perspective.

On ne l’a pas vu venir. Mais, finalement, il est là. Ceux qui croyaient à une candidature fantoche de Mamadou Diop Decroix peuvent commencer à changer d’avis. Le secrétaire général de And Jëf/Pads va franchir un pallier aujourd’hui. Decroix sera en congrès cette après-midi à la Place du Souvenir. Le Parti de l’Unité et du Rassemblement (Pur) va lui aussi mobiliser ses troupes aujourd’hui. Après quelques petites tensions, le parti dirigé par Serigne Moustapha Sy et Issa Sall, véritable révélation des dernières législatives, va montrer de quoi il est capable. (APA)