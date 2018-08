Conférence publique de Gueum Sa Bopp encore interdite par le préfet

Bougane Guèye, président du mouvement Gueum Sa Bopp avait convié les citoyens sénégalais à une conférence publique autour du thème entrepreneuriat et leadership. Mais, il est encore privé de parole.

Et pour cause, interdit du Grand théâtre, M. Guèye avait délocalisé sa rencontre au terrain de Niarry Tally. Et, il faut dire que plusieurs cellules dudit mouvement préparaient ce grand rendez-vous pour discuter de questions essentielles liées au développement personnel, l’esprit d’initiative et d’entreprendre. Mais aussi et surtout, la foi en soi et au travail pour se donner les moyens de réussir.

Mais, il faudra encore patienter puisque le Préfet – dit-on – pour des raisons de sécurité, a interdit cette grande manifestation. Ce qui veut dire que le mouvement Gueum Sa Bopp est privé de parole. Une fois de plus….

Le mouvement Gueum Sa Bopp a publié un communiqué pour donner un autre rendez-vous aux Sénégalais. Ce sera le samedi 11 août au terrain Khar Yall et le dimanche 12 août au terrain Acapes.

Source:Dakarmatin