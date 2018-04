Condamnation de Khalifa Sall : Serigne Mansour Sy Djamil dénonce le silence de la classe de ” mafiocratie”” 

Ferloo.com-La condamnation du maire de Dakar Khalifa Sall reste à travers la gorge du leader de Bess Du Niakk Serigne Mansour Sy Djamil. Face à la presse, ce dimanche, après midi, il a dénoncé la condamnation de Khalifa Sall qu’il qualifie de “politique”. Il s’en prend également à la “classe de mafiocratie” pour son silence face “l’injustice” dont est victime le maire de Dakar depuis le depuis de l’affaire de la caisse d’avance.

Le marabout et leader de Bess Du Niakk a commencé par dénoncer le boycott pas la presse sénégalais la couverture médiatique du Gamou de Louga, le plus important après celui de Tivaouane. « Il a fallu qu’il y a eu un buzz pour que toute la presse nationale et internationale en parle. Des gens m’ont appelé partout dans le monde à propos de cet évènement”, fustige d’emblée Serigne Mansour Sy Djamil, avant d’aborder l’affaire Khalifa Sall.

« Depuis le début de l’affaire Khalifa Sall, j’ai toujours pris position. Il serait étonnant de ne pas m’entendre après le verdict de son procès. C’est que j’étais en dehors du pays plus précisément en Italie dans le cadre d’un Gamou de la communauté musulmane sénégalaise et je n’ai pas voulu faire une déclaration hors du Sénégal”, précise-t-il.

Cependant la constance de la position de Serigne Mansour Sy sur cette affaire semble demeurer. « En fait, rappelle-t-il, la condamnation de Khalifa est la suite logique de ma déclaration de Paris.” Il ajoute dans la foulée : “Quand Macky Sall a sollicité l’aide des leaders de Bennoo Siggil Sénégal dans le cadre de l’affaire Khalifa Sall, ou leur neutralité, je lui avais dit devant tous les leaders de cette coalition que je suis d’abord citoyen et en tant que député, je crois à la présomption d’innocence de Khalifa Sall, car la justice est au dessus de tout et l’injustice est la mère de tous les maux.”

“Le jour où les conséquences de l’injustice tombent sur le Sénégal, Macky Sall ne sera pas épargné” Les péripéties qui ont conduit à l’arrestation puis à la condamnation de Khalifa Sall poussent le marabout politicien à dénoncer l’attitude des leaders qui soutiennent Macky Sall dans cette logique du plus fort, dans cette entreprise d’injustice.

« La justice est au dessus de tout et l’injustice est la mère de tous les maux. Le fait de s’adresser à Macky Sall et de lui dire la vérité sur cette affaire est plus fort que le Jihad”, soutient-il, avant d’avertir : “Le jour où les conséquences de l’injustice tombent sur le Sénégal, Macky Sall ne sera pas épargné”.

Selon le leader de Bess Du Niakk, la démission du Juge Ibrahima Hamidou Dème est symptomatique à l’injustice qui sévit au Sénégal. “Il s’est sacrifié pour sa profession”, regrette-t-il.

Le silence de la “mafiocratie” dénoncé

“La condamnation de Khalifa Sall est politique et elle me rappelle celle de Nelson Mandela en 1964. Avec la condamnation du maire de Dakar, Macky Sall n’aura pas gain de cause”, avertit-il. “Cette condamnation de khalifa Sall me rappelle également le silence de toute la classe de “mafiocratie” pendant la traite négrière que El Hadji Oumar Foutiyou Tall combattait. Nous observons le même silence, aujourd’hui, dans cette affaire de Khalifa Sall”, s’offusque Serigne Mansour Sy Djamil qui espère qu’”il est temps de faire quelque chose. Et en tant que chef religieux et leader politique j’ai le droit de prendre position pour faire baisser la tension née de la condamnation de Khalifa Sall. Je suis prêt à faire des bons offices pour apaiser la tension car, aujourd’hui, c’est Macky Sall qui notre “Ndaa” ; cela après avoir condamné avec la dernière énergie la condamnation de Khalifa Sall”.