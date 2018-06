Concertation nationale sur le pétrole : Macky Sall, hôte des forces vives à Diamniadio

Ferloo.com – “Concertation nationale sur la gestion des recettes issues de l’exploitation du pétrole – Fédérer les forces vives de la nation autour de la gestion des richesses qui seront tirées de l’exploitation du pétrole et du gaz”. C’est e ces termes que le Président Macky Sall a, dans un communiqué, parvenu à Ferloo, invité toutes les forces de la Nation à une concertation nationale sur la gestion des recettes issues de l’exploitation du pétrole.

Dans la perspective de l’exploitation des gisements de pétrole et de gaz à l’horizon 2021 – 2023, le Président de la République invite toutes les forces vives de la nation à la concertation nationale sur la gestion des recettes issues de l’exploitation du pétrole et du gaz qui se tiendra le mardi 12 juin 2018 à partir de 10h au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Cette rencontre, initiée par le Président de la République, traduit sa volonté d’une gestion transparente et durable du secteur des hydrocarbures.

Pour rappel, le référendum de mars 2016 a permis d’inscrire dans la constitution, en son article 25-1 que : « Les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie. L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durables. »

Notre pays est l’un des rares en Afrique à avoir inscrit une telle disposition dans sa loi fondamentale.

Les conclusions de cette concertation feront l’objet d’un projet de Loi d’orientation portant sur la répartition et l’encadrement des recettes issues de l’exploitation du pétrole et du gaz, projet qui sera présenté à l’Assemblée Nationale.