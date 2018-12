Compagnonnage entre le Pds et les autres partis du Frn : Pourquoi ça ne tient plus qu’à un fil

Le compagnonnage entre le Parti démocratique sénégalais (Pds) et ses alliés du Front de résistance nationale (Frn) ne tient plus qu’à un fil. En effet, Karim Wade et les autres candidats à la Présidentielle, ayant signé, avant-hier, la Charte portant sur la Plateforme opérationnelle de sécurisation des élections (Pose), n’ont pas les mêmes objectifs, d’ici à la Présidentielle 2019.

SourceA qui décrypte le compagnonnage entre le PDS et le FRN, signale que le Pds court toujours derrière une inscription sur les listes électorales, alors que Rewmi, l’Act, le Grand Parti, ‘’Osez l’Avenir’’ traquent Macky Sall et Aly Ngouille Ndiaye pour que le scrutin du 24 février 2019 ne soit pas entaché de fraudes. A cela, s’ajoute le fait que, déjà, en 2017, Me Abdoulaye Wade théorisait un possible boycott du scrutin par sa famille politique. (Avec Actusen)