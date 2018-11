Communique du SY.NA.CO.FAS sur la Convention collective de la Sécurité Privée

Ce JEUDI 15 NOVEMBRE 2018 s’est tenue une réunion sur la finalisation de la convention collective de la Sécurité privée. Nous avons l’impression que la SECURITE PRIVEE souffre encore dans notre pays d’un manque de considération de respect vis à vis des agents et de vision sur les prochaines évolutions de la SECURITE.

LE SYNDICAT NATIONAL DES CONVOYEURS DE FONDS ET AGENTS DE SECURITE veut porter à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que les propositions du patronat sur les barèmes de salaires à affecter aux deuxième et troisième catégories d’agents de sécurité sont tout simplement indécentes. Nous nous étions engagés à faire preuve de réserve sur le processus de négociation, mais ce qui se passe mérite d’être porté à la connaissance de tous.

Il est inconcevable que 40 ans après la loi qui autorise la création de société de sécurité privée, que depuis dix ans que le SY.NA.CO.FAS se bat pour l’assainissement du secteur, 05 ans QUE LE CHEF DE L’ETAT instruit le gouvernement pour disposer enfin d’une convention collective de la sécurité privée pour la première fois, que le patronat propose comme augmentation la somme de 2000 FCFA (03 EUROS) qui va engager l’avenir de travailleurs qui attendent cette convention depuis près de 20ans. On oublie pendant ce temps que les agents sont toujours obligé de travailleurs 12 HEURES PAR jour, 56 heures voire 72 HEURES par semaine, CERTAINS travaillent 06 jours par semaine. La quasi-totalité ne perçoit pas de prime de panier, risque tous les jours leur santé et leurs vies pour assurer aux employeurs, les milliards sur lesquels ils sont assis, et surtout ils ont la responsabilité de l’économie de ce pays, par la sécurisation des organismes, institutions et entreprises créateurs de richesses et de croissance. Pour rappel, le salaire de base de la deuxième catégorie de la sécurité privée gardiennage est depuis 2009 de 63435 FCFA (un peu moins de 100 EUROS) pour laquelle le patronat propose deux mille franc CFA d’augmentation ce qui représente presque le prix du transport quotidien de certains agents pour se rendre à leurs lieux de travail.

LA PROPOSITION INITIALE DU SY.NA.CO.FAS avait été de 77 000 FCFA (117 EUROS) au début des négociations, mais du fait de divergences avec les autres syndicats nous avons accepté de nous contenter de 69 000 FCFA (104 EUROS) comme salaire de base, pour ne pas casser la dynamique unitaire arriver à une convention digne des agents de sécurité privée. Malheureusement nous nous rendons compte que nous sommes seuls contre tous, car nous continuons à refuser l’exploitation des travailleurs et surtout le déshonneur d’une abdication indigne devant le sabotage du Processus en cours.

Rien n’empêche de fixer les barèmes à partir de 69 000 FCFA en prenant en compte le fait qu’avec la nouvelle loi sur la sécurité privée les formations seront obligatoires et sanctionnées d’un diplôme, et assujettir l’application par la mise en œuvre par arrêté ministériel d’un prix plancher obligatoire, que pourra fixer le patronat pour facturer les prestations de la sécurité privée. Le SY.NA.CO.FAS ne peut concevoir de cautionner une convention qui le déshonore et déshonore les agents. Affamer les AGENTS pour leur faire accepter n’importe quoi, est une forme de chantage auquel le SY.NA.CO.FAS ne cède pas. Nous préférons un désaccord dans l’honneur et la dignité, que d’accepter un accord dans l’indignité. LE COMBAT CONTINUE.

LE SECRETAIRE GENERAL

JEAN LEOPOLD GUEYE