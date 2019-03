Commissaire Tabara Ndiaye : “La réflexion sur la fusion entre la police et la gendarmerie suit son cours”

By

Commissaire Tabara Ndiaye : “La réflexion sur la fusion entre la police et...

Ferloo.com- La Commissaire et porte-parole de la police nationale, Tabara Ndiaye s’est prononcée entre autres sujets sur les ondes de la RFM, du projet de fusion entre la police et la gendarmerie, la corruption au sein de la police, les Agents de la Sécurité de Proximité (ASP), la présence d’un avocat dans les premières heures d’une arrestation et avant toute audition…

Selon la porte-parole de la police nationale, la Commissaire Tabara Ndiaye, sur les ondes de la RFM, la réflexion sur la fusion entre la police et la gendarmerie suit son cours normal. “On est en phase de la réflexion. Les stratégies ne sont pas encore définies. Mais à l’arrivée tout le monde y gagnera. Les deux corps vont travailler en synergie. Il n’y aura plus de zones pour la police et de zones pour la gendarmerie”, a-t-elle fait savoir.

A propos de la corruption au sein de la police, la Commissaire Tabara Ndiaye estime que le phénomène de la corruption n’est pas systématisé dans ce corps. “En tout, renseigne-t-elle, l’autorité sanctionne sévèrement les fautifs des cas de corruption. Ce sont des sanctions à l’interne. Elles (sanctions) ne sont pas rendues publiques pour respecter la dignité des fautifs”.

Concernant la présence d’un avocat dès les premières heures d’une arrestation, elle renseigne que “la police rappelle toujours à la personne arrêtée la loi. Mais, s’empresse-t-elle de préciser que certaines personnes refusent de parler, d’autres disent qu’elles ont un avocat et on leur donne un téléphone pour le joindre mais cet avocat n’est jamais là. Les enquêteurs sont obligés de faire leur travail tout en notant dans le Procès verbal que la personne a refusé de parler ou son avocat ne s’est pas présenté”.

La Commissaire Tabara Ndiaye a salué par ailleurs le rôle des agents de Sécurité de Proximité (ASP) dans la police nationale …