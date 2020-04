“Comment tester massivement la population de manière efficace et efficiente pour combattre le COVID-19 ? 

Il faut s’y préparer maintenant, c’est plus qu’urgent !!!

Je ne souhaite pas, mais si on arrivait à être obligé de tester l’ensemble de la population pour aller vers un confinement effectif des malades du COVID-19 et laisser la population saine circuler, une méthode statistique appelée “Grappes” peut aider à le faire de la manière la plus efficiente et effective.

Peut-être qu’on n’aurait pas les moyens de tester dans les limites de temps raisonnable toute la population du Sénégal (16 millions). Alors, je proposerai l’approche suivante basée sur les méthodes statistiques de sondage systématique à plusieurs niveaux qui permettrait de réduire le temps ainsi que les tests à environs 3 Millions de manière globale. Considérons une erreur de plus ou moins 500 mille tests. Ce qui ferait un total maximum pessimiste de 3,5 millions de tests dont on aura besoin au lieu de 16 Millions de tests.

1. En priorité, il faut tester de manière exhaustive individuellement tout le corps médical dans tout le pays et le personnel paramédical du Ministère de la santé. Les positifs devront être immédiatement isolés et traités dans des endroits non loin des centres de traitement pour les remobiliser rapidement dès qu’ils seront guéris. Le corps médical mènera lui même ses propres tests. Aucun autre corps ne devrait être mêlé à cela.

2. Tester sur un deuxième niveau de priorité individuellement toute l’armée, la police, la douane, les corps paramilitaires, l’administration territoriale, et le gouvernement central. Isoler les positifs dans les centres médicaux des camps militaires dans le pays. Ces centres devront être aménagés au plus vite. Le corps médical mobilisera des éléments déjà testés négatifs, les équiper de matériels de protection sûrs pour tester toutes ces catégories de population individuellement dans cette deuxième grappe de priorité.

3. Pour tester la population générale maintenant une fois que les deux premières étapes sont complétées, les éléments de l’armée et la police, ainsi que l’administration territoriale déjà testés négatifs seront mobilisés sur l’ensemble du territoire pour mener les tests et mettre en quarantaine là c’est nécessaire. Ils devront être assistés par un nombre limité du corps médical et paramédical déjà testés négatifs. Là, le test individuel ne sera pas préconisé. Il faut procéder par grappes. Les tests seront menés par concession, building, immeuble. Le confinement total devra être décrété dans cette étape. Au niveau de chaque concession, building, immeuble, le sang de tous les occupants devra être prélevé, mélangé et testé une seule fois. (Il paraît que l’Allemagne a déjà utilisé le modèle de tests par grappes, il faut voir leur expérience). Si c’est négatif, ils seront libres de circuler à la fin des tests dans leur ville, village, région. Si c’est positif, la concession, le building, l’immeuble devra être immédiatement mis en quarantaine et un ou deux militaires postés à la porte. L’hypothèse centrale de contrôle de disponibilité des militaires suffisants pour cela est que le nombre de cas n’est pas encore assez grand. Dans ces cas de concession, building ou immeuble dont le test par grappe est positif, les personnes âgés ou ayant des antécédents de maladies compliquées comme le diabète, l’asthme et l’hypertension artérielle devront être immédiatement acheminées dans les centres de traitement où nécessairement des zones des testés positifs et des testés négatifs en attente de sortie devront être délimitées. Pour cette approche par grappes, il faudra impérativement donner la priorité aux villes et localités déjà touchées par le COVID-19 et progresser jusqu’à toucher l’ensemble du territoire. Les concessions, building et immeubles testés positifs et en quarantaine devront être re-testés par grappes tous les 15 jours jusqu’au déconfinement intégral.

Il faudrait une très bonne planification et une logistique sans erreurs pour préparer et mettre en œuvre ce plan. Les autorités devront déjà se préparer à ce plan et faire des manœuvres et essais à grande échelle. Il faut toujours se préparer au pire en face des pandémies. Personne ne peut prédire avec exactitude la prochaine étape. Le plus on est préparé à faire face au plus difficile, le mieux c’est pour notre survie.

Ainsi toute la population testée négative pourra vaquer à ses préoccupations. Cela aiderait à relancer l’économie au plus vite tout en assurant une bonne maîtrise de la pandémie.

Il faudrait se préparer à ces options stratégiques dès maintenant sans se laisser surprendre par le COVID-19 qui a fini de surprendre même de grands pays développés.